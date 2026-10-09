サウジアラビアのクラブ、アル・ナスルを率いるポルトガル代表のクリスティアーノ・ロナウドは、サウジ・ロシュン・リーグ第8節でアル・ディルイーヤを3対0で下した試合後、短いメッセージを発信した。この試合で新たなゴールを決めたことで、現役生活における通算1000ゴール到達という歴史的偉業に、また一歩近づいた。

ロナウドはソーシャルメディアの自身のアカウントに「ミッション完了。次の試合へ」とのメッセージを投稿し、この一戦を締めくくり、チームとともに次の試合へ集中する姿勢を示した。

ポルトガル代表のスターはこれで通算得点を980ゴールに伸ばし、1000ゴールの大台到達まであと20ゴールに迫った。これはプロとしてのキャリアに幕を下ろす前に成し遂げたいと望んでいる数字である。

今季のサウジ・リーグでは、ロナウドはこれで4ゴール目に到達した。これまでにアル・リヤド、アル・タアーウン、アブハー戦でも得点しており、タイトル争いに向けたアル・ナスルでの旅のなかで攻撃面での存在感を示し続けている。

アル・ナスルの主将は歴史的な記録の追求を続けており、サポーターたちは次なる得点の瞬間を心待ちにしながら、サウジのチームのユニフォームで成し遂げられる並外れた偉業を見届けることを期待している。