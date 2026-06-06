フェイエノールト元スカウトのビャルネ・ハンセン氏がInstagramで、同クラブが移籍寸前まで進んだ交渉について振り返った。スウェーデン代表ルーカス・ベルグヴァル（トッテナム・ホットスパー）は2022年3月、デ・クープへの加入目前だった。

70歳のデンマーク人ハンセンはInstagramで過去のスカウト選手を定期的に紹介しており、ベルグヴァルが加入しなかったことを今も悔やんでいる。

「2022年3月、私たちはベルグヴァル獲得に向けて動いていた。彼は私がスカウトした中で最高の選手だ。初めて見たのは14歳のときで、2021年にはスウェーデンで32試合を生観戦した。契約寸前だったが、フランク・アルネセンが病気でフェイエノールトを去り、実現しなかった」とハンセンは語った。

ハンセン氏は当時ベルグヴァルがフェイエノールトを訪問した際の写真を公開し、背番号10のユニフォームも準備されていたと明かした。

当時IFブロンマポイカルナに所属していたベルグヴァルはフェイエノールトで研修を受けた。だがアルネセンの離脱後、後任のデニス・テ・クロースは移籍金90万ユーロを高く判断。結局、ユルゴーデンIFが獲得した。

現在20歳のベルグヴァルはトッテナムに所属し、Transfermarktでの市場価値は3500万ユーロ。今月、代表10試合出場中の彼はワールドカップでオランダと対戦する。

ハンセン氏によると、マーカス・ペデルセン、フレドリク・アウルスネス、ヤンクバ・ミンテの移籍にも関与したという。