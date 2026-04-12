スペイン4部リーグ「CDコロニア」のムスカルド会長が、イスラム教徒の選手にイベリコ豚の肉を投げつける動画が拡散。サッカー界は人種差別と侮辱行為への怒りに揺れている。

この出来事は、選手たちが人種差別事件に巻き込まれている敏感な時期に起きた。

問題の動画

動画では、次節の試合でプレゼントするイベリコ豚の製品を宣伝した後、イスラム教徒の選手たちを追いかけ「豚肉を食べろ」と叫んだ。

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「ユーモア」のつもりだったというが、ファンやメディアから強い批判を受け、クラブ経営陣は動画を削除した。

波紋を広げる釈明

その後、ブフィスは3分の新動画を公開。「単なる冗談が誤解された」と釈明し、「クラブを攻撃する材料にされた。宗教や個人を侮辱する意図はなかった」と語った。

だが説明は世論を納得させず、多くの人が「ジョークの域を超えている」と批判し、人間的・スポーツ的価値観を軽視していると指摘した。

波乱含みの経歴

39歳のボヴィスは会長就任以来、物議を醸す言動を繰り返している。

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彼は2019年に率いていたクラブ名を「フラットアースFC」に変更し、コロナ禍ではワクチン反対を強く主張した。

以前、リーグ戦の試合後、審判に詰め寄りこう言った。 「たった300ユーロのために来たのか。3倍払ってやる」と叫び、2年間の出場停止と3500ユーロの罰金を受けたが、スポーツ仲裁裁判所の決定で処分は取り消された。

圧力による辞任

批判が高まる中、ボビスは4月1日に会長辞任を発表したが、取締役は継続する。 1945年創設のコロニア・モスカルドはマドリードの老舗クラブで、現在はセグンダ・フェデラシオン（2部）残留を争っている。

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波乱のキャリアに幕

ボフィスは動画でサッカー界からの引退を発表。「牧場主としてトマトや羊を育て、新たな人生を始める。支えてくれた皆に感謝する」と語った。

スペインサッカー連盟は現時点で公式声明を発表しておらず、人種差別行為を早急に調査し断固とした措置を取るよう求める声が上がっている。