新たな争奪戦…モロッコがオランダのレジェンドの息子獲得を目指す

二重国籍選手の発掘で成果を上げるモロッコサッカー連盟のスカウトが、また有望な選手に目を付けた。

フェイエノールトに所属する19歳のFWシャキール・ファン・ペルシーが新たな標的となり、モロッコ代表とオランダ代表の争奪戦が激化している。 オランダの「生ける伝説」ロビン・ファン・ペルシーの息子で、フェイエノールトの若手の中でも注目のFWだ。そのため、両国協会は代表招集を巡り激しい争奪戦を繰り広げている。

シーズン終盤に怪我で離脱したが、プロとして順調な滑り出しを切った。 父はオランダ代表歴代得点ランキング2位で、本人も当然オランダ代表を選ぶと思われた。しかしモロッコメディアは、彼が母方のルーツを理由に「アトラスのライオン」としてプレーする可能性があると伝え、驚きを広げた。 ポルトガル紙『アポラ』は、その根拠として母親ブシュラ・ファン・ペルシーにモロッコ系のルーツがある点を挙げている。

モロッコ王立サッカー連盟は、これまでもラミン・ヤマルやイブラヒム・ディアスなど、類似のケースで選手獲得に動いてきた。

モロッコ代表は攻撃陣の弱点を補うため、ファン・ペルシ獲得に動いている。 その深刻さから、最近はプレイメーカーのイスマイル・サイバリを代役として起用する状況に追い込まれている。

現有のストライカー、アユブ・アル・カアビやユセフ・アル・ナシリがキャリアの成熟期を迎えているため、攻撃陣の将来はフェイエノールトの若きストライカーの活躍にかかっている。 シャキールはオランダ・エールディヴィジで3試合2得点を記録し、すでに高い決定力を示している。