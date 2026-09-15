レナート・カールが前半半ばに先制点を挙げたにもかかわらず、バイエルンは日曜日、昇格組SVエルフェアスベルクを相手に長い時間苦戦を強いられた。代償は61分の同点弾で、これを受けて指揮官ヴァンサン・コンパニは4枚替えを敢行した――これが効果を発揮した。するとミュンヘン勢は一気にギアを上げ、次々とチャンスを作り出し、ハリー・ケインの得点で勝利を手にした。

投入されたのは、リーダーのヨシュア・キミッヒ、違いを生み出せるジャマル・ムシアラとルイス・ディアス、そしてアルフォンソ・デイビスだった。25歳のカナダ代表は左サイドを活性化させ、試合終了間際にはあわや3-1となる場面も作った。VfBシュトゥットガルト戦でのアシスト、FKボデ／グリムト戦での見事なゴールに続き、決まっていれば今季序盤ですでに3つ目のスコアポイントとなるところだった。とはいえ、それでもデイビスはバイエルンにおけるシーズン序盤の“隠れた勝者”と言っていい。そして、これは確かに驚きでもある。

バイエルンがこの夏、アイントラハト・フランクフルトから移籍金5000万ユーロでナサニエル・ブラウンを獲得したことで、デイビスは新たな状況に直面している。2020年の大ブレイク以来初めて、彼は左サイドバックの絶対的な第一候補ではなくなった。実際、新加入選手とのポジション争いではむしろ劣勢の立場からスタートしたうえ、一時は売却候補とさえ見なされていた。

アルフォンソ・デイビスはここ最近、けがに悩まされていた

この複雑な状況は、ここ数年の流れを考えれば当然の帰結だった。デイビスは長く停滞が続いたが、それでも2025年初めに高額の契約延長を勝ち取った。報じられている基本給は1500万ユーロで、ボーナスによってさらに大きく増える可能性がある。契約金は2200万ユーロ。その直後に前十字じん帯を断裂し、9カ月間離脱した。その後も健康面の問題を繰り返し、つまずきが続いた。ピッチ上のパフォーマンスと報酬は、もはや見合わなくなっていた。

デイビスは筋束断裂のため、昨季終盤を欠場。待望されていた自国開催のワールドカップでも、カナダ代表として出場したのはわずか16分だった。再びコンディションに問題を抱えた状態でミュンヘンに戻ると、当初は個別調整が続き、プレシーズンのテストマッチでも出場時間は合計66分にとどまった。その一方で新加入のブラウンは好パフォーマンスで注目を集め、さらにその万能性も証明していた。

攻撃陣の台所事情が厳しかったこともあり、ブラウンはボルシア・ドルトムントとのスーパーカップでトップ下として先発し、2-1の勝利につながる先制点を記録した。左サイドバックではヨシプ・スタニシッチがプレーし、デイビスは後半途中からそのスタニシッチに代わって入った。

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デイビスは左サイドバック勢で最多出場時間を記録

ヴァンサン・コンパニ監督は、それ以降も他のポジション同様に左サイドバックでも積極的にローテーションを行ってきたが、候補者の中で総合的に最も良い印象を残しているのはデイビスだ。実際、ここまでの公式戦6試合で、彼はブラウンやスタニシッチを上回る合計出場時間を記録している。

中でも、チャンピオンズリーグ初戦のボデ／グリムト戦で先発したことは、かなり象徴的だったと言える。コンパニ監督はこの試合で、全体として現時点でのベストイレブンと見られる顔ぶれを起用した。一方のブラウンは90分間ベンチに座ったままだった。過密日程のため、全選手に出場機会は与えられるだろう。だが、最重要ゲームで左サイドバックを任されるのが誰になるのかは、現時点ではまだ見通せない。ただ一つはっきりしているのは、新たなポジション争いはデイビスの足かせになるどころか、むしろ彼を後押ししているということだ。

ちなみに、トップ下で起用されたブラウンと同じように、デイビスもシーズンの中でより前のポジションで出場する可能性がある。アリヨン・イブラヒモビッチがFCアウクスブルクへレンタル移籍したことで、左ウイングのルイス・ディアスに明確な控えがいなくなっているためだ。デイビスはこのポジションを、カナダ代表でこれまで何度も務めてきた。