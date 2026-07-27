ガンビア系スペイン人の国際的ミッドフィールダー、イブライマ・トゥンカラは、まだ16歳を迎えていないにもかかわらず、新シーズンに向けたバルセロナのプレシーズンキャンプで称賛を集め続けている。ドイツ人指揮官ハンジ・フリック監督のグループのなかで2010年生まれの唯一の選手となっており、当初予定されていたBチームでのプレーではなく、トップチームに残留する可能性を強く示唆している。

カタルーニャ紙「スポルト」は、同クラブに近い情報筋の話として、フリック監督がトップチームでのシーズン準備を開始した多くの若手選手のグループにトゥンカラを加えることをためらわなかったと伝えた。この若き選手は、その印象的な身体的体格に加え、技術的なスキルとフィジカルの強さで全員を驚かせ、彼と多くのトレーニングを共にしていなかったトップチームの複数の選手までもが、そのレベルに大いに驚嘆したという。

3分で十分

トゥンカラは、シーズン開幕前のバルセロナにとって初のプレシーズン親善試合を活かし、その実力を証明した。先週金曜日のCEエウロパ戦（4-1）での勝利で、彼はバルサの3点目を決めた。アレックス・ゴンサレスからのパスを受けると、厳しいディフェンスのマークにもかかわらず、驚くべき方法でボールをネットに突き刺した。

そして最も際立っていたのは、そのゴールがティト・ビラノバ・スタジアムのピッチに立ってからわずか3分後に生まれたことだ。フリック監督はハーフタイム後にスターティングメンバーを全面的に入れ替えており、これはこの若き選手が過去のトレーニングで示した顕著なインパクトを裏付けるものであり、ドイツ人指揮官が早々に彼にチャンスを与える後押しとなった。

残留の可能性

トゥンカラは、自身の前途がまだ長く、当初は今シーズンBチームでプレーする予定であることを十分に理解している。しかし、プレシーズンキャンプでの目を引く活躍は、トップチームへの残留の可能性も含め、あらゆる選択肢を開かせた。特に一部の選手（ロナルド・アラウホ、アレハンドロ・バルデ、フェルミン）の負傷や、マルク・アンドレ・テア・シュテーゲンのアヤックス・アムステルダムへの移籍が近いことを踏まえればなおさらだ。

バルセロナは現在、イングランドでのプレシーズンツアーに向けて準備を進めており、フリック監督はシーズン準備期間の当初から帯同してきた主力メンバーの構成を維持する計画だ。というのも、その他の代表選手たち（スペイン人選手全員、コンデ、ゴードン）は2026年ワールドカップ後の休暇に入ったままだからである。

情報筋は、フリック監督がプレシーズンツアー中もトゥンカラを間違いなく注視し続けるだろうと強調した。この年齢では予想される通り、彼にはまだ学ぶべきことが多く残っているものの、ラ・マシア・アカデミーから現れた偉大なる才能とするに足る計り知れない可能性を秘めており、その存在は今後の期間、間違いなく新聞の見出しを飾り続けるだろう。

なお、トゥンカラは新シーズンに向けて準備を進めている現在のグループのなかで最年少の選手だが、その屈強な身体的体格と高い技術的スキルは、彼を年上の多くの選手を凌駕する存在にしており、バルセロナがラ・マシアの名高いタレント製造工場から現れた新たな新星を目の前にしている可能性を明確に示している。