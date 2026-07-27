ガンビア系スペイン人の国際的MFイブライマ・トゥンカラは、まだ16歳にも満たないながら、バルセロナの新シーズンに向けたプレシーズンキャンプで注目を集め続けている。ドイツ人監督ハンジ・フリックのグループの中で2010年生まれの唯一の選手となり、当初予定されていたBチームでのプレーではなく、トップチームに残留する可能性を強く示している。

カタルーニャ紙「スポルト」は、同クラブに近い情報筋の話として、フリックがトップチームとともにシーズンの準備を始めた多くの若手選手のグループにトゥンカラを加えることをためらわなかったと伝えた。この若い選手は、その印象的な体格に加え、技術的な能力とフィジカルの強さで全員を驚かせ、多くのトレーニングをともにしていなかったトップチームの複数の選手までもが、彼のレベルに大いに驚かされた。

3分で十分

トゥンカラは、シーズン開幕前のバルセロナ最初の親善試合でその実力を証明した。先週金曜のCEエウロパ戦（4-1の勝利）で、アレックス・ゴンサレスからのパスを受け、厳しい守備のマークにもかかわらず見事な形でボールをネットに突き刺し、バルサの3点目を決めたのだ。

特筆すべきは、このゴールがティト・ビラノバ・スタジアムのピッチに立ってからわずか3分後に生まれたことである。フリックはハーフタイム後にメンバーを全面的に入れ替えており、これはこの若手選手がこれまでのトレーニングで見せた顕著な影響力を裏付けるものであり、ドイツ人指揮官が早くも彼に出場機会を与えることにつながった。

残留の可能性

トゥンカラは、自分の前に長い道のりがあること、そして当初今シーズンはBチームでプレーする予定であることを十分に理解している。しかし、プレシーズンキャンプでの目立った活躍によって、トップチーム残留の可能性を含め、すべての選択肢が開かれた。特に一部の選手（ロナルド・アラウホ、アレハンドロ・バルデ、フェルミン）が負傷しており、マルク・アンドレ・テア・シュテーゲンのアヤックス・アムステルダムへのレンタルが近づいている状況では、なおさらである。

バルセロナは現在、イングランドでのプレシーズンツアーに向けて準備を進めている。フリックは、シーズン準備期間の当初から帯同してきた主力メンバーの陣容を維持する計画だ。残りの代表選手たち（すべてのスペイン人選手、コウンデ、ゴードン）が2026年ワールドカップ後の休暇で不在の状態が続いているためである。

情報筋は、フリックがプレシーズンツアーの間、間違いなくトゥンカラを注視し続けるだろうと強調した。この年齢で予想される通り、彼にはまだ多くのことを学ぶ必要があるものの、その計り知れないポテンシャルは、彼をラ・マシア・アカデミー出身の次なる偉大な才能とし、今後の期間、間違いなく新聞の見出しをにぎわせ続けることになるだろう。

なお、トゥンカラは新シーズンに向けて準備を進める現在のグループの中で最年少の選手だが、その強靭な体格と高い技術によって、多くの年上の選手を上回っている。これは、バルセロナが名門ラ・マシアの才能工場から現れる新たな新星を目の当たりにしている可能性を明確に示すものである。