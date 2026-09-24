クロップが動き、テア・シュテーゲンが前に出る

ユルゲン・クロップがアムステルダムでのオランダ戦から始まる新たな章へドイツを導く準備を進める中、GKの序列は決定的な、とはいえ暫定的な形を取った。長年にわたりマヌエル・ノイアーの陰に隠れてきたアヤックスの守護神マルク＝アンドレ・テア・シュテーゲンが、正式に新たな暫定第1GKに据えられたのである。この決定は、テア・シュテーゲンの実績とノイアーの代表引退によって生じた空白の両方を反映したものだが、クロップはその背番号を長期的に約束することには慎重な姿勢を示している。指揮官の立場は極めて現実的だ。元バルセロナの男は現時点では最適な存在である一方、2028年欧州選手権に向けた構図は依然として大きく開かれていることを認めている。

元DFB GKコーチのアンドレアス・ケプケも、このバランスの取れたアプローチを支持しており、これほど競争の激しい環境で生涯保証を与えるのは誤りだと示唆した。クロップは、現時点でテア・シュテーゲンを第1GKに指名した理由を説明しており、ケプケは現在の状況を踏まえれば完全に理にかなった判断だと見ている。約20年にわたって代表チームに携わったケプケは、トップレベルのGKを管理する難しさを理解しており、クロップの戦略はチームが目先のネーションズリーグの目標に集中しつつ、欧州トップリーグで台頭する新世代の才能にも注意深く目を配ることを可能にする、と考えている。

ヨナス・ウルビヒの台頭とバイエルンとのつながり

テア・シュテーゲンが脚光を浴びる一方で、バイエルン・ミュンヘンのヨナス・ウルビヒを巡る話題はもはや無視できないものになっている。この若きGKはすでにクラブの指揮官ヴァンサン・コンパニから絶賛を受けており、同監督はその代表での将来について大胆な予測も口にしている。コンパニは評価において曖昧さを一切見せず、こう述べた。「彼がいつかドイツのナンバーワンにならないと信じている人がいるなら、その人は……その人は、私は……大きな間違いをしていると思う。彼はいつの日かナンバーワンになる」 このアリアンツ・アレーナ発の後押しによって、ウルビヒがバイエルンのGKが代表チームでも主導権を握ってきた伝統的な道をたどるのではないかとの憶測が強まっている。

ケプケはこの歴史的な流れを認めつつも、ウルビヒが経験豊富な現有戦力を完全に押しのけるまでには、ある程度の忍耐が必要だと示唆している。バイエルンの第1GKが自然とDFBの第一候補になるという「歴史的な兆候」はあるものの、その時期はまだ固まっていないと指摘した。ベテラン指導者は、テア・シュテーゲンのパフォーマンスがエリート級のままであれば、次の主要大会までその座を現実的に維持できるとも強調した。「マルクが素晴らしい状態を維持するなら、ユーロの前に入れ替える理由はまったくないかもしれない。経験豊富なテア・シュテーゲンに2028年のユーロを戦わせ、その後にウルビヒや別の候補へポジションを引き継ぐのも、あり得るシナリオだろう」とケプケは語り、経験と将来性のバランスを見極めている。

挑戦者のノイアーを思わせる資質を分析する

ウルビヒがドイツ代表にとってこれほど興味深い有望株である理由は、いずれ自分が取って代わると見られている男とのスタイル上の類似性にある。ケプケは特に、この若手が毎週安定して出場機会を得ていないにもかかわらず、いかに落ち着いて自分を保っているかに感銘を受けており、その冷静さをマヌエル・ノイアーになぞらえている。『ジュートドイチェ・ツァイトゥング』のインタビューで、ケプケはウルビヒを際立たせる具体的な特徴をこう分析した。「目立つ点は2つある。彼のGKとしてのプレーは間違いなくマヌエル・ノイアーの方向に向かっている。攻撃的なスタイルであったり、足でボールをどう配球するかという点だ。しかし何より印象的なのは、数週間に1度しかプレーしないにもかかわらず、常に高いレベルを確実に示していることだ」

この“冷えた状態”で結果を出す能力はまれな才能であり、ケプケによれば、これまで本当に優れたGKにしか見られなかった資質だという。彼はこの特有の精神的な強さについてさらにこう説明した。「それはかなり高度な技術だ。特に、成長するには本来試合経験を必要とする、あれほど若いGKにとってはなおさらだ。マヌが休まなければならなかった時も、それほど大きな問題ではなかった。彼には多くを必要としないと分かっていたし、プレーは安定していて、すぐに戻ってきた。しかしウルビヒが、あれだけ間隔が空いた後でも、まるでその空白がなかったかのように毎回現れるのは、驚くべきことだ。私は彼が素晴らしい未来を持つと信じている」 代表GKにとっては、代表ウインドーの間に数週間空くことも珍しくないだけに、この特性こそが選手にとって最も価値のある武器だと言っていい。

DFBのGK手袋を巡る混み合った争い

ウルビヒを巡る盛り上がりにもかかわらず、テア・シュテーゲンに迫っているのは彼だけではない。ドイツのゴールを巡る争いは、おそらくかつてないほど熾烈であり、実績ある名前と台頭する新星の双方が評価を勝ち取ろうとしのぎを削っている。ケプケは、アレックス・ニューベルのベシクタシュ移籍がそのキャリアを活性化させたと指摘し、こう語った。「アレックス・ニューベルについては、いまイスタンブールの誰もが満足している。彼にとっての課題は継続性だ。それが身につけば、私にとっては依然として候補の一人だ。そしてヨナス・ウルビヒについては、1シーズンに15試合プレーするのか、25試合プレーするのかに間違いなく左右されるだろう」 もはやこれは一騎打ちではなく、ポスト・ノイアー時代の座を懸けた多層的なオーディションになっている。

この状況はまた、ノイアーの偉大さによって道を阻まれてきた前の世代のGKたちの不運も浮き彫りにしている。ケプケは、ベルント・レノとケヴィン・トラップのキャリアを振り返り、彼らを「素晴らしいGK」でありながら、単に「間違った時代に生まれた」と表現した。いまやノイアーが舞台を去り、扉はついに大きく開かれた。しかし、ウルビヒが急速な上昇を続けるなら、テア・シュテーゲンのような年長の挑戦者たちにとって、その好機の窓は期待していたより短いものになるかもしれない。「2年で何が起こり得るかは、私たちは見てきた。ユーロのゴールをマルクに保証できる者は誰もいないだろう。ユルゲン・クロップの解決策は非常に理にかなっていると思う」とケプケは締めくくり、DFBのユニフォームは毎試合ごとに勝ち取らなければならないという考えをあらためて強調した。