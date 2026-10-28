AEKアテネ戦のスカイブルーズの先発メンバーを見て、目を疑った人もいただろう。エンツォ・マレスカ監督が唯一のストライカーに起用したのは、アーリング・ハーランドではなく、フロイド・サンバという選手だった。

週の初めには、サンバ自身も、ピッチで伝説的なチャンピオンズリーグのアンセムを聞くことになるとは思っていなかっただろう。ノルウェーのスーパースターに代わる先発選手として、前に、あるいはすぐ下にエスコートキッズを従えて入場するなど、なおさらだ。ハーランドはその前のプレミアリーグ、イプスウィッチ・タウンに5-0で大勝した試合で、今季11点目と12点目を決めていたのだから。

アテネとのホームゲームで、その得点源はメンバー入りこそしたものの、軽い負傷を抱えて90分間ベンチに座ったままだった。代役のアントワーヌ・セメニョが数日前に負傷し、数週間離脱することになったため、17歳のサンバに先発のチャンスが巡ってきた。ただ、身長1メートル83のサンバは本来、中央のミッドフィルダーだ。

大胆な決断が奏功。サンバはそれまでストライカー経験なし

マンチェスター・シティが5-1で勝利した一戦で、63分に交代するまでゴールに絡むことはなかった。それでもマレスカ監督は、この10代の選手のプレーに今回も満足していた。「アカデミー出身の3人は良かった」と試合後に語り、途中出場した生え抜きのライアン・マカイドゥーとケイデン・ブレイスウェイト（ともに18歳）の出来も評価した。だが、ジョゼップ・グアルディオラの後任監督に「特に」強い印象を残したのは、「全体として良い試合をした」サンバだった。

報道陣も称賛を惜しまなかった。マンチェスター・イブニング・ニュースは10点満点で7点をつけ、「彼にとってまた一つの大舞台で、良いパフォーマンスを見せた」と評した。実際、サンバの活躍は一夜限りではない。まだ始まったばかりの今季、これが2度目の先発だった。最初は9月中旬、カラバオカップのノリッジ・シティ戦。その時もストライカーとしての起用だった。

当時としては間違いなく大胆な判断だったが、結果的には大正解となった。サンバは2得点を挙げ、マンチェスター・シティは5-0で快勝。しかもマレスカ監督は試合後、その慣れないポジションでサンバを試したのは、つい最近だったと明かしている。「ここ3、4日で彼を9番として起用しようと決めた時、以前にストライカーとしてプレーしたことがあるか聞いた。彼は一度もないと言った。でも、できると私は思った。間違いなく本来の9番ではないが、良かったよ」

デイリー・メールはやや大げさに「新たなスターが誕生」と見出しを打った。たちまちSNSではサンバへの注目が高まった。本人も興奮気味に語っている。「あんなデビューは本当にすごい。ほとんど信じられなかった。これはまだ始まりにすぎない。僕には大きなキャリアが待っている」

Getty Images

出場機会は限られる見通し。サンバはレンタル移籍するのか？

それでもサンバは育成組織に戻り、トップチームへの通算3度目の招集まで1カ月以上待つことになった。そして、チャンピオンズリーグデビューを見事に飾った。マレスカ監督のメンバーに初めて入ったのはプレミアリーグ第3節だったが、その時は途中出場しなかった。今後も出場機会は散発的なものになりそうだ。週末にリーグ戦でアストン・ヴィラに1-2で敗れた際も、再びメンバー表に名前はなかった。一方、水曜夜のリーグカップ、ブライトン戦では、再び出場時間を得るチャンスが十分にある。前線の絶対的な存在であるハーランドは、休養を与えられて招集外となったシティのスター選手5人のうちの1人だ。

数週間後にセメニョが復帰すれば、さらなる出場の見通しはいっそう厳しくなる。まして、本職の中盤中央にはエリオット・アンダーソン、アイユブ・ブアディ、エンソ・フェルナンデスら強力な競争相手がいる。Skyによると、そのため冬のレンタル移籍も検討されているが、現時点で具体的な解決策は見えていないという。一方、その潜在能力を考えれば、完全移籍での退団は議題に上っていない。クラブが財務スキャンダルに伴う処分の恐れから先行き不透明な状況にあり、移籍禁止処分だけでなく強制降格の可能性さえあることも、その理由だ。

加えて、近郊のマクルズフィールドで生まれたサンバは、マンチェスターでの生活を明らかに気に入っている。U-9年代からスカイブルーのユニフォームを着てきた。兄のタイロンもU-21チームで左ウイングとしてプレーする。昨季はチャンピオンズリーグで一度ベンチ入りし、先週火曜日には観客として弟に声援を送った。12歳のエマーソンも契約を結んでおり、サンバ家にはもう1人、クラブで育成を受ける選手がいる。

フロイドが最近語ったところでは、2人は今でも自宅の庭で定期的にボールを蹴っている。「本気の勝負になる」と彼は言う。現在ディフェンダーを務める末っ子は攻撃的で、しかも「もう僕の肩まで届く」ほど「大きい」という。エマーソンが目指すのは、父クリストファー・サンバの後を継ぐことだ。父はプレミアリーグで171試合に出場し、ヘルタ・ベルリンでもブンデスリーガ20試合に出場した。

ジャマル・ムシアラとの共通点。サンバはドイツ代表の次なる希望になるか？

屈強なセンターバックだった父は、首都で妻のテレサと知り合ったという。この縁は、ドイツサッカー連盟（DFB）にとって長い目で見て喜ばしいものになるかもしれない。ハーランドの代役を務めたサンバは、そのためドイツ国籍を持つ。高い才能を備えた彼は、それまでイングランドの育成年代の代表でプレーしていたが、ノリッジ戦での2得点から間もなく、ハンノ・バリチュ監督の下でドイツU-19代表デビューを果たした。イングランドのユニフォームだけでなく、フランスのユニフォームを着ることもできる。あるいは、かつての父のようにコンゴ代表のユニフォームを着る道もある。

もちろん、サンバはまだどの協会の代表を選ぶか決める必要はない。もう少し時間をかけたいという。その点で一つの好例がニコロ・トレゾルディだ。素晴らしい得点数を記録しているものの、ドイツを選ぶかどうかは、DFBのU-21代表としてU-21欧州選手権に臨んだ後で決めたいと考えている。イタリアもこのストライカーの獲得に力を入れており、サンバと同様、多様な出自を持つ彼はアルゼンチン代表でもプレーできる。さらにサンバは、名字を文字通りに受け取れば、その名にもふさわしい選手だ。ドリブルの巧みさ、ボールタッチ、視野の広さ。この若手はピッチ上でブラジルらしい雰囲気を漂わせる。

同時に、ジャマル・ムシアラとの共通点も見て取れる。バイエルン・ミュンヘンの傑出した選手も、子どもの頃にイングランドの育成年代のチームでプレーした。ドイツU-16代表で2試合に出場した後、イングランドのU-17代表とU-21代表でもプレー。それから2021年にDFBの代表を選び、現在23歳の彼は、それ以来ドイツ代表として46試合に出場している。

サンバが同じような道を歩むかどうかは、これから分かるだろう。いずれにせよ、彼の未来が明るいことを示す材料は多い。