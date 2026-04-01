新たなスキャンダル…元イタリア人選手がセリエAにおける組織的な不正を暴露

元ミランのイタリア人選手、フェデリコ・マンジャミリーは、イタリア代表がボスニア・ヘルツェゴビナ代表に敗れ、2026年ワールドカップへの出場権を逃したことを受け、メディアに衝撃的なスクープを暴露した。彼は、イタリアサッカーを内部から蝕んでいるとする広範な汚職の実態を明らかにした。

マンジャミリーはかつてミランのユースチームに所属し、U-17およびU-19チームでプレーしていたが、イタリアサッカー界に「蔓延する汚職」があると表現し、早期引退を決意してサッカー界から完全に身を引いた。

マンジャミリーは自身のSNSアカウントに衝撃的な投稿を行い、「一方で失望しているが、もう一方で嬉しくもある。この世界に身を置いた者だけが、舞台裏で起きていることの醜さを理解できる」と述べた。

さらに彼はこう付け加えた。「エージェントたちは、下部リーグの選手をセリエC（イタリア3部リーグ）に送り込むために、最大5万ユーロもの賄賂を支払っている。セリエAやユースチームは、法外な報酬を受け取る外国人選手で構成され、監督でさえスタメンを決めることさえできない状況だ」。

元選手はさらにこう続けた。「クラブの幹部からひどい扱いを受けているチームメイトを見てきた。これらはすべて、イタリアサッカーの腐敗したシステムの一部だ。他のスポーツとは状況が異なっている。事実を偽り、コネと金だけに頼る者たちがいるからだ」。

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マンジャミリーは投稿を次のように締めくくった。「幸いにも私はこの世界から離れたが、私が目にしたものは、イタリアサッカーの腐敗の実像として永遠に残るだろう」。

この暴露は極めてデリケートなタイミングでなされた。イタリア代表がボスニアに敗れ、痛恨の敗退を喫してからわずか数時間後のことであり、イタリアのサッカー界の実態をめぐり、広範な議論と批判の波を引き起こしている。