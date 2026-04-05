新たなスキャンダル…セネガルが撤退した後、カン・監督は「上層部からの指示」を受けていたのか？

フランスの報道によると、モロッコサッカー連盟がアフリカサッカー連盟（CAF）の控訴委員会に提出した申し立ての内容が明らかになった。これは、2025年アフリカネイションズカップの開催地をセネガルからモロッコに変更するという歴史的な決定を得るためのものだ。

2ヶ月半前にラバトで開催された決勝戦で、モロッコ代表がホームでセネガル代表に0-1で敗れた後、モロッコ側はCAFに上訴を提出し、上訴委員会はこれを受け入れ、モロッコの優勝を認める裁定を下した。

モロッコ側の申し立ては、大会規定の第82条および第84条に基づいていた。これらには、「試合終了前にプレーを拒否したり、ピッチを離れたりしたチーム」は敗北とみなされ、大会から除外されると規定されている。

「ティランジャの黒人」ことセネガル代表の選手たちは、スコアが0-0の同点だった第2ハーフのアディショナルタイムに、コンゴ出身の審判ジャン＝ジャック・ンダラがPKを宣告したことに抗議し、約12分間ピッチを離れていた。

しかし、セネガルサッカー連盟は諦めず、スポーツ仲裁裁判所（CAS）に異議申し立てを行った。この動きに対し、CAFのパトリス・ムツェビ会長は歓迎の意を示し、スイス・ローザンヌに本部を置く同機関が下す最終決定を尊重すると強調した。

重大な発言

一方、この件に関する公式報告書を入手した『ル・モンド』紙は、この物議を醸す問題に関する新たな詳細を明らかにした。

2月19日の規律委員会の決定に対してモロッコサッカー連盟が提出した異議申し立てにおいて、同連盟のタレク・ナジム事務局長は、CAF審判委員長の発言とされる、決勝戦の主審に対する圧力疑惑に関する「気まずい」と評される発言について、そのメモの中で言及した。

本日日曜日に『ル・モンド』紙が掲載した調査報道は、特にセネガル代表選手がロッカールームに戻ったために試合が12分間中断された件に関して、双方の主張と反論を浮き彫りにした。

モロッコの勝利が発表される前、モロッコサッカー連盟は当初の処分に異議を申し立てており、約40ページに及ぶ法的文書の中で、タレク・ナジム氏は、2月13日にタンザニアのダルエスサラームで開催された執行委員会会議において、CAF審判委員会のオリヴィエ・サヴァリ委員長に帰せられる「危険」と評された発言を引用した。

モロッコ側のメモによると、審判委員長の発言として、「オリヴィエ・サヴァリ氏は、セネガル選手たちの退場により試合が中断された際、主審に対して組織的な指示が出されていたことを認めた。 これには、セネガル代表選手たちがピッチに戻った際に試合を中断させないよう、彼らにイエローカードを出さない（これにより、すでに警告を受けていた2人の選手が退場となるはずだった）という内容が含まれていた」

依然として疑問が残る。試合の完遂を確実にするため、セネガル選手への警告を控えるよう、審判は実際に上層部から圧力を受けたのだろうか？

関連記事：

国際弁護士がクワラに語る：モロッコ対セネガル問題は見た目以上に複雑…これが私の「CAS」判決への予想

クワラ独占…「CAS」の決定前にアフリカネイションズカップ優勝を祝ったことで、セネガルは処分されるのか？

オマーン退任後…キロシュが『クーワラ』に明かす、サウジアラビアとガーナからのオファーの真相

クワラ独占インタビュー…ポーランド初のヨルダン人プロ選手：タムリが私の野心を高めてくれた