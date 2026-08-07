ジャンニ・インファンティーノが再び物議を醸している。『テレグラフ』の詳細な調査によると、現FIFA会長はUEFA事務総長時代に愛人の昇進と大幅な昇給を後押ししていたという。この関係は職場で大きな混乱を招き、当時のUEFA会長ミシェル・プラティニが介入する事態に発展した。

インファンティーノは2009年から2016年まで欧州サッカー連盟の事務総長を務め、2016年2月26日にFIFA会長に選出された。ゼップ・ブラッターの後任となったこのスイス人は現在、ワールドカップの権利の一部を、新たな会社に移し、そこに民間投資家が参入できるようにする構想をめぐって極めて大きな圧力にさらされている。

FIFA会長は2001年からレーナ・アル＝アシュカルと結婚しており、彼女とはレバノンサッカー連盟で働いていた時に知り合った。2人の間には4人の娘がいるが、『テレグラフ』によれば、インファンティーノはUEFA在籍中にこれとは別に同組織の女性職員と関係を持ち始めたという。

この女性は英紙では実名が明かされていないが、当初は事務職に就いていた。その後まもなく、インファンティーノが彼女を管理職に昇進させたとされ、この決定はUEFA内部の複数の同僚に驚きをもって受け止められたと同紙は伝えている。

また、昇進によってこの女性の待遇も大きく改善された。給与は約30％増の年16万スイスフラン、ユーロ換算で17万ユーロ超に達したという。

『テレグラフ』の情報筋によると、この状況は欧州サッカー連盟内に大きな緊張を生んだという。「彼は大きな過ちを犯し、それによってキャリアをほとんど失いかけた」とこの情報筋は述べた。「UEFA内部ではプラティニに対し、『彼を解任すべきだ』と言う人々がいた」

最終的にプラティニはインファンティーノに明確な選択を迫ったとされる。「辞めるのは君か、彼女か」。同紙によれば、インファンティーノは自らUEFAに残ることを選び、女性は退職を余儀なくされた。その後、彼は自身の人脈を通じて、彼女に類似の組織で新たな高待遇の職を手配したとされている。

さらにThe Telegraphによると、退職時にこの女性には「6桁」の解決金が支払われたほか、年間費用が約4万5000ポンド、約5万2000ユーロの教育機関で、UEFA負担による研修を受けることも認められた。

UEFAの広報担当者は、解決金が支払われたことを認めるとともに、同様の事態を今後防ぐため、内部規則はすでに改定されたと明らかにしている。