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ライブ
FBL-ESP-LIGA-LEVANTE-BARCELONAAFP

翻訳者：

新たなゴールと驚異的な記録、ヤマルがバルセロナで違いを生み出し続ける

レバンテ 対 バルセロナ
レバンテ
バルセロナ
ラ・リーガ
ラミン・ヤマル
スペイン

小さな魔術師が輝きを放つ

バルセロナはレバンテ相手にリードを広げ、シウタ・デ・バレンシアで行われた両チームの対戦で2-0とした。リーガ・エスパニョーラ第5節で、バルサはラフィーニャとラミン・ヤマルの2人が主役となる力強い立ち上がりを見せた。

チャビ・エスパルトが前半5分にバルセロナに先制点をもたらし、その後ラフィーニャとヤマルがカタルーニャのチームのペナルティエリアから始まった素早いカウンターでリードを2点に広げる役割を担った。

この攻撃はパウ・クバルシの見事なパスから始まり、相手の第一プレスラインを突破してフェルミンに渡り、フェルミンはすかさずラフィーニャへの鋭いスルーパスを出した。

ブラジル人ウインガーは前方のスペースでボールを受け、巧みにコントロールしてレバンテのゴールキーパーをかわした。

ラフィーニャはゴールライン際まで到達しシュートの角度がなくなると、最善の選択をした。ボールをラミン・ヤマルへとパスし、ヤマルは難なくネットに沈めてバルセロナの2点目を記録した。

ラ・リーガ
レバンテ crest
レバンテ
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ラシン・サンタンデール
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ラフィーニャはこのゴールに関与しただけでなく、先制点となったエスパルトのゴールも演出しており、試合中2度目のアシストを提供した。

ラミン・ヤマルは目覚ましい活躍を続け、今季6試合で6ゴールに到達した。内訳はリーガ・エスパニョーラで5ゴール、チャンピオンズリーグで1ゴールとなり、バルセロナでの攻撃面での影響力を改めて示した。

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