新たなゴールと驚異的な記録、ヤマルがバルセロナで違いを生み出し続ける

バルセロナはレバンテ相手にリードを広げ、シウタ・デ・バレンシアで行われた両チームの対戦で2-0とした。リーガ・エスパニョーラ第5節で、バルサはラフィーニャとラミン・ヤマルの2人が主役となる力強い立ち上がりを見せた。

チャビ・エスパルトが前半5分にバルセロナに先制点をもたらし、その後ラフィーニャとヤマルがカタルーニャのチームのペナルティエリアから始まった素早いカウンターでリードを2点に広げる役割を担った。

この攻撃はパウ・クバルシの見事なパスから始まり、相手の第一プレスラインを突破してフェルミンに渡り、フェルミンはすかさずラフィーニャへの鋭いスルーパスを出した。

ブラジル人ウインガーは前方のスペースでボールを受け、巧みにコントロールしてレバンテのゴールキーパーをかわした。

ラフィーニャはゴールライン際まで到達しシュートの角度がなくなると、最善の選択をした。ボールをラミン・ヤマルへとパスし、ヤマルは難なくネットに沈めてバルセロナの2点目を記録した。

ラフィーニャはこのゴールに関与しただけでなく、先制点となったエスパルトのゴールも演出しており、試合中2度目のアシストを提供した。

ラミン・ヤマルは目覚ましい活躍を続け、今季6試合で6ゴールに到達した。内訳はリーガ・エスパニョーラで5ゴール、チャンピオンズリーグで1ゴールとなり、バルセロナでの攻撃面での影響力を改めて示した。