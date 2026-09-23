アレハンドロ・ガルナチョは、早くもアストン・ビラを去る可能性があるようだ。Daily Mailが報じている。アルゼンチン代表はクラブ加入後最初の数週間で、まだ何の印象も残せていない。複数のスペインのクラブが救いの手を差し伸べる可能性がある。

ガルナチョはかつて大きな才能として高く評価されていた。マンチェスター・ユナイテッドで台頭し、クラブのトップチームで144試合に出場した。

マンチェスター・ユナイテッドでの期間は2025年夏に終わりを迎えた。監督ルベン・アモリムとの確執の末、5000万ユーロでチェルシーに売却された。

ロンドンでは、アルゼンチン代表についてわずか1年で見切りをつけられていた。クラブはこの夏、比較的容易に行使できる買い取りオプション付きで、彼をアストン・ビラへレンタル移籍させることを決めた。

ここまでガルナチョは新天地でまだ3試合に出場しただけだ。ウナイ・エメリ監督は直近2試合では、もはや彼を途中出場させることすらしなかった。「彼とは引き続き取り組んでいくが、現時点では他により良いプレーをしている選手がいる」と、同監督は9月初めに語っていた。

エメリ監督にはイブラヒム・エンディアイェ、エミリアーノ・ブエンディア、そして有望株のジョージ・ヘミングスという十分な代替案がある。ガルナチョはまったく出場しなくなる可能性もある。というのも、そうなると5000万の買い取りオプションを行使しなければならなくなるからだ。ガルナチョの買い取りオプションは、彼が特定の試合数（一定のしきい値）に到達した時点で、自動的に完全移籍へ切り替わることになっている。

ラ・リーガの複数クラブが、すでにガルナチョの状況を注視している。各クラブは、現在も保有元であるチェルシーから、1月にも獲得できることを望んでいる。どのクラブなのかは、まだ明らかになっていない。