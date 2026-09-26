スペイン人理学療法士のアンヘル・ビジャヌエバ氏は、エムバペがNikeからスイスのスポーツブランドOnへ用具契約を変更したことを受け、レアル・マドリーのスーパースターがより重い負傷を負った可能性もあるフランス対トルコの一戦の8日前の時点で、すでに負傷リスクの上昇を警告していた。とはいえ、現時点で負傷とエムバペの新しいスパイクを直接結びつけるのは、あくまで推測の域を出ない。

「スパイクのあらゆる変更（ラスト、スタッド、硬さ、クッション性、あるいは重量）は、足、足首、膝、筋連鎖へのバイオメカニクスと負荷をわずかに変化させ、一時的に負傷リスクを高める」とビジャヌエバ氏はX への投稿で記し、こう警告した。「考慮し、注視すべき要因の一つだ」

エムバペは金曜日、新しいスパイクでのデビュー戦で、エキップ・トリコロールの1-0勝利における自身のゴール直後、実際に膝を負傷した。短い歓喜の後、彼はその箇所を押さえ、苦痛に顔をゆがめながらフランス代表のメディカルスタッフの治療を受けた。もっとも、その直後にFWはひとまずピッチへ戻った。しかし復帰は数分しか続かず、その後エムバペは倒れ込み、もうプレーを続けられないことを示した。

フランスサッカー連盟TFFはその直後、最初の診断結果を発表した。「決勝点を挙げた際、キリアン・エムバペは膝を負傷した。腱の損傷を負っており、治療のためマドリードへ戻る」フランス代表を率いるジネディーヌ・ジダン監督も、まったく楽観的ではなく、「残念ながら、良くは見えない」と語った。

キリアン・エムバペはその膝を以前にも負傷していたのか？

土曜日、ビジャヌエバ氏は複数の投稿で改めてエムバペへの警告に言及した。「もちろん、このテーマははるかに複雑だが、私は常にそれを分かりやすく説明しようとしてきた」と記し、こう強調した。「加えて、まさにその膝における昨季の出来事（12月の負傷）や、エルチェ戦以降に抱えていた違和感もある」

年初、エムバペはその負傷により複数試合を欠場していた。 さらに春の再度の離脱をめぐっては、スペインとフランスから衝撃的な報道も出ていた。それによれば、彼は誤診の被害者になったという。レアルのメディカルチームは当初、フランス人FWの反対側の脚を診察していたとされ、それがレアル・マドリーの医療部門における人事変更の引き金になったという。

その期間、エムバペは痛みを抱えながら数多くの試合に出場していたとされ、メディアでは前十字靱帯損傷の可能性まで取り沙汰されていた。最終的にエムバペはパリで治療を受け、チャンピオンズリーグのマンチェスター・シティ戦ラウンド16第2戦でピッチに復帰。その後数週間で再びトップフォームを示していた。

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キリアン・エムバペはもうNikeではない：Onへの移籍はどう実現したのか？

今回、注目を集めたOnとの契約が、エムバペの負傷に一因を及ぼした可能性がある。W杯通算最多得点者の、Nikeでの20年を経ての驚きの移籍は数日前に発表されていた。さらにエムバペは、2010年創業で、主にランニングシューズとスポーツウェアで知られるこのスイス企業のグローバルブランドアンバサダーにも就任する。

チューリヒに本社を置く同社はさらに、フランスのサッカー界のレジェンド、ティエリ・アンリが今後Director of Footballを務めることも発表した。報道によれば、アンリはすでに2025年から同社で舞台裏の仕事をしており、エムバペにOnへの移籍を決断させるうえで大きな役割を果たしたという。共同オーナーには、2019年からテニス界のレジェンド、ロジャー・フェデラーも名を連ねている。



