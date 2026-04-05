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断固として…バルセロナのスター選手がアーセナルとサウジアラビアリーグを拒否

ダニ・オルモ
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ラロハの選手がバルセロナでのプレーを続ける意向を示している

ある報道によると、バルセロナのスター選手の一人がサウジアラビアの「ロシェン」リーグからの巨額オファーを断り、カンプ・ノウに残留することを固く決意したという。

スペインのラジオ局「オンダ・セロ」の著名ジャーナリスト、アルフレド・マルティネス氏によると、スペイン代表およびバルサのスター選手であるダニ・オルモは、サウジアラビアのアル・カディシアへの移籍を拒否した。

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アル・カディシアはオルモの獲得に向け、バルセロナに最大6000万ユーロの正式オファーを提示する準備を整えていた。選手には4年契約と年俸950万ユーロ（手取り）という条件を提示していた。

しかし、このスペイン人スターは断固として拒否する姿勢を固めた。最近オルモの元に届いたオファーはアル・カディシアだけではない。アーセナルをはじめとするイングランド・プレミアリーグのビッグクラブや、フランスリーグのクラブからもオファーを受けていた。

しかし、すべてのオファーに対して返ってきた回答は同じだった。「オルモはバルサに残ることしか考えていない」。

オルモはカタルーニャのチームで好調なプレーを見せており、土曜日のラ・リーガ、アトレティコ・マドリード戦（2-1）での勝利にも大きく貢献し、チームメイトのマーカス・ラッシュフォードの先制点をアシストした。

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