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ドルトムントのハンス＝ヨアヒム・ヴァツケ会長が、スポーツディレクターのオーレ・ブックを手放しで称賛した。

ヴァツケ会長は日曜日、ブンデスリーガ首位クラブの会員総会で「まだ褒めすぎるつもりはないが、君は加入してからの数カ月で、あらゆる面において文句なしの大当たりだった」と語った。「気取らず、冷静に物事に取り組む姿勢と、高い能力を兼ね備えている」

ブックは夏に昇格組のSVエルフェアスベルクからドルトムントに加入。3月に職を離れた元BVB選手、セバスティアン・ケールの役割を引き継いだ。ヴァツケ会長はブックに「正直なところ、会員総会で今日以上に良いスタートは切れないだろう。君がここにいてくれてうれしい」と語った。

実際、BVBは 土曜日に最下位ボルシア・メンヒェングラートバッハとのアウェー戦を1-0（前半0-0）で制し 、首位に立っている。ヴァツケ会長は「ドルトムントが首位として会員総会を迎えたのは、8年前が最後だった。今日はその日だ」と語った。その後、13時10分ごろ、ニコ・コヴァチ監督率いるチームが出席した会員のスタンディングオベーションを受けながら会場に入った。

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カーステン・クラマーも称賛に加わった。クラブのトップを務めるクラマーは、ブックとスポーツ担当取締役のラース・リッケンが「非常に多くの正しい決断を下した」と語った。両者は「夏にもチームの大部分を維持し、そのうえで的を絞った補強を行うことに成功した。それによって、まさに今の結果を得られた」と述べた。