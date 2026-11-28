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バルセロナが再び負傷者問題に見舞われた。チームのエジプト人FWハムザ・アブデルカリムがコンディション面で再発を起こし、数週間にわたって戦列を離れる可能性がある。

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スペイン紙『ムンド・デポルティボ』によると、ハムザ・アブデルカリム(18歳)は苦しい時期を過ごしており、負傷により複数の試合を欠場する恐れが出ている。

このエジプト人FWは最近、トップチームとBチームを行き来してプレーしていたが、本日のテラッサ戦に向けて昨日金曜日に行われたバルセロナ・アトレティックの練習中に、コンディション面での再発に見舞われた。

当時のクラブ内部の関係者によれば、ハムザは先週のエスパニョールB戦を欠場する原因となった筋肉の痛みから回復し始めていたところだった。

ジャーナリストのアシュラフ・ベン・アヤド氏が自身の「X」アカウントで明かしたところによると、ハムザはコンディション面での再発により、最終的に本日の試合を欠場することになった。

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選手に近く、状態をよく知る関係者は悲観的な見方を示しており、昨日の練習の終盤に生じた筋肉系の問題によって、数週間にわたり戦列を離れる可能性も否定していない。

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クラブは現時点で選手の状態について公式発表を一切出しておらず、負傷も認めていない。招集メンバーに名前がなく、本日の試合のメンバーから外れたという事実があるのみだ。

Bチームを率いるジュリアーノ・ベレッチ監督が、本日、選手の状態について最新情報を明らかにする見込みだ。

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バルセロナ・アトレティックを襲う負傷者の波

バルセロナ・アトレティックは負傷者の面で極めて厳しい状況にあり、現在12人の選手が試合に出場できない状態にある。その顔ぶれはエデル・アジェール、オウンスティン、ハフィズ・ガリバ、パシフィコ、カイセド、カトビッチ、ダニ・アビラ、フアン・エルナンデス、シェーン・クライファート、サマ・ノモコ、イブラヒム・ディアラ、そしてハムザ・アブデルカリムだ。

さらにベレッチは、U-17ワールドカップで各国代表に参加しているベスケル、エブリマ、マヤンスも起用できない。

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バルセロナBチームの首脳陣は、チームを襲う負傷者続出の原因を調査している。この事態は、ジローナB戦が実際に中止寸前に追い込まれるほどだった。

オウンスティン、ガリバ、カイセド、アビラ、クライファート、ディアラなど複数の選手が筋肉系の負傷を抱えていることで、この危機はより深刻な意味を帯びている。ハムザ・アブデルカリムの状態の詳細も発表が待たれている。

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こうした負傷はクラブ内に疑問を投げかけている。とりわけバルセロナは昨夏、トップチームから高いレベルの専門スタッフを迎え入れ、フィジカルトレーニング体制を強化していたからだ。