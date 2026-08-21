「1000万ユーロで獲得した選手を、今度は500万ユーロで売却する。つまり500万ユーロの損失だ」――この計算は、移籍市場が開くたびに繰り返し持ち出される。高額で獲得した選手を、より低い金額で売るよりもレンタル移籍に出したがるクラブがあるのはなぜか、という疑問も同じだ。多少安くても売ってしまえば、とにかく手放せるのに、というわけだ。

それでもクラブは、かつての移籍金だけを見ているわけではない。投資額のうち、すでにどれだけが会計処理されたのか。その選手は帳簿上、なおいくらの価値で計上されているのか。そして退団は、給与やクラブの財務的な余力にどんな意味を持つのか。こうした点を踏まえると、移籍市場でのいくつかの判断が一気に理解しやすくなる。

選手の簿価

移籍金をバランスシートに計上するクラブでは、獲得にかかった費用を一度に全額コストとして処理するわけではない。契約期間にわたって減価償却していく。例えば、1000万ユーロで獲得し、5年契約を結んだ選手がいるとする。単純化した例では、毎年200万ユーロずつ償却される。3年後には600万ユーロが費用として処理され、帳簿上の選手価値は400万ユーロとなる。

その後、この選手が500万ユーロで売却されれば、一見するとクラブは500万ユーロの損失を出したように見える。1000万ユーロを支払い、500万ユーロを回収したのだから、投資全体として見れば、確かに移籍金の回収額は500万ユーロ少ない。しかし売却したシーズンにおいては、バランスシート上に残っているのは400万ユーロで、それに対して収入は500万ユーロだ。したがって、その売却自体では100万ユーロの帳簿上の利益が生じる。

残りの数百万ユーロが消えたわけではない。それらは過去の年度に、すでに減価償却を通じて費用として処理されている。だからこそ、失敗補強は依然として失敗補強であり得る一方で、最終的な売却そのものは、その時点では賢明な判断であり得る。

さらに簿価は、その選手が移籍市場でいくらの価値を持つかを示すものでもない。売却時に重要になるのは、帳簿上の価値と、他クラブが実際に支払おうとする金額との差だ。

それがクラブにとって重要な理由

クラブは毎シーズン、自らの財務状況を管理しなければならない。給与は予算を圧迫し、過去の補強はなお減価償却を発生させる。その一方で、戦力を強化するための余地も見つけなければならない。

売却は複数の面で助けになる。移籍金収入が入り、給与負担がなくなり、残っていた簿価も処理される。その後は、その選手に関する減価償却も続かない。売却額が帳簿上の残存価値を上回れば、さらにプラスの結果も生まれる。

だからといって、帳簿上の利益の1ユーロ1ユーロが、そのまま即座に再投資できるわけではない。銀行口座にある現金、決算書上の利益、そして移籍予算は、それぞれ別物だ。しかし退団によって、再び市場に出るための余地が生まれることはある。

板倉滉は、その直近の一例だ。アヤックスは昨年、この日本人選手を約1050万ユーロで獲得し、2029年半ばまでの契約を結んだ。だがその後、早くも古巣ボルシアMGへ売却された。De Telegraafは、移籍金を500万ユーロとしている。

単純化した計算では、彼の移籍金は4年間で償却され、1シーズンあたり約260万ユーロとなる。1年後の時点で、板倉は帳簿上およそ790万ユーロの価値が残っている計算だ。500万ユーロで売却された場合、帳簿上の損失は約290万ユーロとなる。

それでも今、別れを選ぶのが理にかなっている場合はある。De Telegraaf によれば、板倉の年俸は総額で年間400万ユーロ超だった。彼の退団によって500万ユーロが入るだけでなく、この高額年俸も予算から消える。そうして短期的な帳簿上の損失が、その後の数年間に向けた財務的な余地を生むこともある。

クラブが時にレンタルを好む理由

別の選手では、まったく逆の事情が働くこともある。提示額が、その選手の帳簿上の残存価値を明らかに下回っている場合、すぐに売却すれば、その差額は即座に帳簿上の損失として処理される。

その場合、レンタル移籍は代替案になり得る。買い取り義務のない通常のレンタルであれば、その選手は引き続きバランスシートに残り、減価償却も続く。つまり1年後には簿価がさらに下がっている。

例えば、ある選手が今日の時点でまだ帳簿上800万ユーロの価値を持ち、他クラブが600万ユーロを支払う意思を示しているとする。すぐに売れば、帳簿上200万ユーロの損失だ。しかしレンタルで1年を過ごした後に帳簿上500万ユーロまで下がっていれば、同じ600万ユーロの売却額でも、1年後には逆に簿価を上回ることになる。

もちろん、これは無料で得られる利点ではない。レンタル期間中の減価償却は、引き続きコストとして残る。ただし、その一方でレンタル料が入る場合があり、相手クラブが給与の一部または全額を負担することもある。同時に、その選手にとっても再び市場価値を示す機会になる。つまり同じ移籍金でも、1年後には財務面でまったく違う結果をもたらし得る。クラブがこうしたレンタルの形を取るのは、何より時間を買うためであることもある。

シュタロが現在の例

ヨシプ・シュタロを巡る状況は、こうしたスキームが実際にどう機能し得るかを示している。アヤックスは2023年、クロアチア代表DFに対して固定の移籍金2050万ユーロを支払い、5年契約を結んだ。移籍ジャーナリストのジャンルカ・ディ・マルツィオによれば、ラツィオは現在、レンタル期間に対して300万ユーロを支払い、さらに750万ユーロの買い取りオプションを持つという。

2050万ユーロと750万ユーロだけを並べれば、アヤックスは1300万ユーロを失う、という結論にすぐ飛びつきたくなる。だが会計上は、そう単純ではない。固定移籍金だけを基準にした単純化した計算では、年間の減価償却額は約410万ユーロとなる。3シーズン後には、シュタロの帳簿上の価値はなお約820万ユーロ残る計算だ。

その減価償却がレンタルの1年間を通して続くなら、2027年夏の時点で残るのは約410万ユーロとなる。その後、ラツィオが750万ユーロの買い取りオプションを行使すれば、この単純計算では、アヤックスは売却そのものによって約340万ユーロの帳簿上の利益を計上できる可能性がある。

もっとも、レンタル期間中の410万ユーロの減価償却は、当然ながらそのままコストとして残る。それに対して、報道によればレンタル料は300万ユーロだ。シュタロの年俸は、De Telegraafによると総額で年間250万～300万ユーロ。ラツィオがその給与を全額または一部負担するのであれば、そこにさらに節約分が加わる。

実際の簿価は、例えばボーナス、直接帰属する移籍関連費用、正確な償却開始日などによって異なり得る。それでもこの例は、750万ユーロという金額が、1年後には一見した印象とは財務上まったく異なる意味を持ち得ることを示している。

それで当初の補強が正当化されるわけではない。ただ、今どんなオファーでも受けて売るより、まずレンタルに出すほうが魅力的に映る理由は説明できる。

なお、ここにはひとつ留保がある。報道によれば、この買い取りオプションは条件付きで義務化される可能性があるという。実質的に完全移籍がすでに確定しているのであれば、その取引は会計上、最初から売却として扱われることがある。その場合、選手はまず1年間レンタルされ、その間にさらに減価償却される形にはならない。

こうした財務的な判断は、単独の移籍案件ひとつだけに関わるものではない。クラブがどれだけの余地を持てるかは、チーム全体の構成にも左右される。フェイエノールトはこの夏、すでに数百万ユーロ規模の売却を行っているが、なお多くの選手と契約を結んでいる。ロッテルダムのクラブは、とりわけ左ウイングと右ウイング（現時点ではアニス・ハジ・ムサのバックアップ）を補強したい考えだが、そのためにはまず余地を生み出さなければならない。

つまり移籍による収入は、自動的に自由に使える移籍予算になるわけではない。給与、継続中の減価償却、過去の補強、そしてスカッドの規模が、クラブが再びどれだけ使えるかを左右する。

レンタルは万能薬ではない。選手が十分に出場できないこともあれば、負傷することもあり、さらに価値を下げることもある。買い取りオプションが行使されない可能性もあり、その間にも契約期間は短くなっていく。

簿価が下がることは有利に働き得るが、契約が残り1年になれば、むしろプレッシャーは高まる。待ちすぎれば、最終的に安価、あるいは移籍金ゼロで選手を失うリスクもある。

かつての移籍金がすべてを物語るわけではない

1000万ユーロで獲得した選手を後に500万ユーロで売却するなら、回収できた移籍金が500万ユーロ少ないこと自体は変わらない。会計処理をしても、その計算式は変わらない。

だが、それだけではその時点で売却が最善の選択かどうかは分からない。残る簿価、給与、契約期間、レンタル料の有無、そしてスカッド内の余地――それらすべてが判断材料になる。

移籍方針を理解したいなら、かつてその選手にいくらかかったかだけを見るべきではない。今どれだけの価値をもたらせるのか。帳簿上はいくらで計上されているのか。そして退団によって、どんな余地が生まれるのか。