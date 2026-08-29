トッテナムはプレミアリーグで2連敗を喫した。土曜日のホームでニューカッスルを迎えた一戦に0-2で敗れ、今季ホーム初戦となったこの試合で、ロベルト・デ・ゼルビ監督の下での厳しいスタートを強いられた。一方のニューカッスルは好調な結果を継続し、順位表で3位に浮上した。

ニューカッスルは前節のリバプールとの2-2の引き分けで得た自信を活かし、開始直後からホームチームに大きなプレッシャーをかけた。その後トッテナムが主導権を取り戻し、チャンスを作り始めたものの、ゴールネットを揺らすには至らなかった。

15分にはマティス・テルがトッテナムの先制点を奪いかけたが、ニューカッスルのGKロカス・ホルニーチェクがその強烈なシュートを防いだ。17分にはペドロ・ポロがペナルティエリア内での混乱の後、もう一つのチャンスを逃した。

トッテナムの試みは続き、36分にはホルニーチェクがロバートソンのシュートを止め、その1分後にもファン・ヘッケのヘディングを再び好守で防ぎ、前半はスコアレスドローで終了した。

後半、ニューカッスルは試合序盤にチャンスを逃していたにもかかわらず、62分にアンソニー・エランガが先制点を挙げた。ペナルティエリア内でのディーディッチのパスを受け、そのシュートが右ポストに当たってネットに吸い込まれた。

ニューカッスルはリードを広げるのに長くは待たなかった。72分にヨアン・ウィッサがコーナーキックからの見事なアクロバティックシュートで2点目を追加し、マティアス・ヤイスレ監督のチームが試合を決定づけ、新たな勝ち点3を手にした。

この結果によりニューカッスルは順位表で3位に浮上した。一方のトッテナムは開幕2試合で2敗目を喫し、チームにとって今季最悪のスタートとなった。

この試合ではエジプト代表のオマル・マルムーシュがトッテナムのユニフォームで初出場を果たした。チームは早急に軌道を修正するという困難な課題に直面している。