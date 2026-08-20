「1000万ユーロで獲得したのに、今は500万ユーロで売却される。つまり500万ユーロの損失だ」。この計算は移籍期間のたびに繰り返し持ち出される。高額で獲得した選手を、より安い金額で売るくらいなら、なぜクラブはレンタル移籍を選ぶのかという疑問も同じだ。多少安くても、少なくとも手放せるのだから、というわけだ。

それでもクラブが見ているのは、過去の獲得額だけではない。投資額のうち、すでにどれだけが処理されたのか。その選手はいま帳簿上いくらで計上されているのか。そして退団が、給与やクラブの財務的な余力にどんな影響を与えるのか。そうした点を踏まえると、移籍市場におけるいくつかの判断は一気に理解しやすくなる。

選手の簿価

移籍金を貸借対照表に計上するクラブでは、補強費を一度に費用として処理するわけではない。その金額は契約期間にわたって償却される。たとえば1000万ユーロで獲得し、5年契約を結んだ選手を考えてみよう。単純化した例では、毎年200万ユーロずつ償却される。3年後には600万ユーロが費用として処理され、帳簿上その選手はなお400万ユーロで計上されている。

その後、その選手が500万ユーロで売却された場合、クラブは500万ユーロの損失を出したように見える。1000万ユーロを支払い、500万ユーロを回収したのだからだ。投資全体で見れば、移籍金として戻ってきた金額が実際に500万ユーロ少ないのは確かだ。しかし売却したシーズンには、帳簿上なお400万ユーロが残っており、それに対して収入は500万ユーロとなる。つまりこの売却では100万ユーロの帳簿上の利益が生じる。

残りの数百万ユーロが消えたわけではない。それらはすでに過去の年度に、償却を通じて費用として処理されている。そのため、失敗補強は依然として失敗補強であり得る一方で、最終的な売却自体はその時点では賢明な判断である可能性もある。

さらに、簿価はその選手の移籍市場での価値を示すものではない。むしろ売却時に重要になるのは、帳簿上の金額と、他クラブが支払う意思のある金額との差だ。

なぜそれがクラブにとって重要なのか

クラブは毎シーズン、自らの財務状況を管理しなければならない。給与は予算を圧迫し、過去の補強はなお償却負担を生み、その一方で戦力強化のための余地も見つける必要がある。

売却は複数の形で助けになる。移籍金収入が入り、給与負担が消え、残っていた簿価も処理される。その後は、その選手に関する償却も続かない。さらに売却額が帳簿上の残額を上回れば、プラスの結果も生まれる。

だからといって、帳簿上の利益の1ユーロ1ユーロをすぐに再投資できるわけではない。銀行口座上の現金、決算書上の利益、そして移籍予算はそれぞれ別物だ。ただ、退団によって再び市場に出るための余地が生まれることはある。

板倉滉はその現在進行形の例だ。アヤックスは昨年、この日本人選手をおよそ1050万ユーロで獲得し、2029年半ばまでの契約を結んだ。だが、すでに古巣ボルシアMGへ売却されている。 De Telegraaf は500万ユーロと伝えている。

単純化した計算では、その移籍金は4年間で償却され、1シーズンあたり約260万ユーロとなる。1年後の時点で、板倉はなお帳簿上およそ790万ユーロで計上されていることになる。500万ユーロで売却された場合、それは約290万ユーロの帳簿上の損失を意味する。

それでも、今別れることには合理性があり得る。 De Telegraaf によれば、板倉は年間400万ユーロ超の総額給与を受け取っていた。その退団により、500万ユーロが入るだけでなく、その高額年俸も予算から消える。こうして短期的には帳簿上の損失でも、その後の数年間に向けて財務的な余地を生み出し得る。

なぜクラブは時にレンタルを好むのか

一方、別の選手では正反対の事情が生じることがある。オファー額が帳簿上の残額を明らかに下回る場合、即座に売却すれば、その差額はそのまま帳簿上の損失として直ちに処理される。

その場合、レンタル移籍が代替策となり得る。買い取り義務のない通常のレンタルであれば、その選手は貸借対照表に残り、償却も続く。つまり1年後には簿価がさらに下がる。

たとえば、ある選手が現時点でなお帳簿上800万ユーロで計上されており、他クラブが600万ユーロを支払う意思を示しているとする。すぐに売れば200万ユーロの帳簿上の損失になる。だがレンタルを1年挟み、その後帳簿上500万ユーロになっていれば、同じ600万ユーロという売却額でも、1年後には簿価を上回ることになる。

もちろん、これはただで得られる利点ではない。レンタル期間中の償却は依然として費用だ。ただし、それに対してレンタル料が入る可能性があり、相手クラブが給与の一部または全額を負担することもある。同時に、その選手には再び市場価値を示す機会も与えられる。つまり同じ移籍金でも、1年後には財務面でまったく違う意味を持ち得る。時にクラブは、こうしたレンタルの形で何よりも時間を買っているのだ。

シュタロが現在の例

ヨシプ・シュタロを巡る状況は、こうしたスキームが実際にどう機能するかを示している。アヤックスは2023年、5年契約を結んだこのクロアチア代表に対し、固定の移籍金2050万ユーロを支払った。移籍市場ジャーナリストのジャンルカ・ディ・マルツィオによれば、ラツィオは現在、3年間のレンタル料として300万ユーロを支払い、750万ユーロの買い取りオプションを持つという。

2050万ユーロと750万ユーロだけを並べれば、アヤックスは1300万ユーロを失うという結論にすぐ飛びつきたくなる。だが会計上はそれほど単純ではない。固定移籍金だけを基準にした単純化した計算では、年間償却額は約410万ユーロとなる。3シーズン後、シュタロはなお帳簿上およそ820万ユーロで計上されている計算だ。

その償却がレンタルの1年間を通じて続けば、2027年夏には約410万ユーロが残る。その後ラツィオが750万ユーロの買い取りオプションを行使すれば、アヤックスはこの単純計算では、売却自体で約340万ユーロの帳簿上の利益を計上できる可能性がある。

レンタル期間中の410万ユーロの償却は、もちろん通常どおり費用として残る。一方で、報道によれば300万ユーロのレンタル料が入る。シュタロの年俸は、De Telegraafによれば年間250万〜300万ユーロの総額だという。ラツィオがその給与を全額または一部負担すれば、そこにさらなる節約も加わる。

実際の簿価は、たとえばボーナス、直接計上される移籍関連費用、正確な償却開始日などによって異なる可能性がある。それでもこの例は、750万ユーロという金額が、1年後には見た目よりも財務的にまったく異なる意味を持ち得ることを示している。

だからといって、当初の補強が良いものになるわけではない。それでも、なぜ今どんなオファーでも受けて売るより、まずレンタルに出すほうが魅力的であり得るのかは説明がつく。

なお、ここには1つの留意点がある。報道によれば、その買い取りオプションは条件付きで義務化される可能性がある。もし完全移籍が事実上すでに決まっているのであれば、その取引は会計上、最初から売却として扱われる可能性がある。その場合、選手はまずレンタルの1年間を通じて追加で償却されることはない。

こうした財務判断は、1件の個別移籍だけに関わるものではない。チーム全体の構成もまた、クラブがどれだけの余地を持てるかを左右する。フェイエノールトはこの夏すでに数百万ユーロ規模の売却を行っているが、なお多くの選手と契約を抱えている。ロッテルダムのクラブは、とりわけ左ウイングと右ウイング（現時点ではアニス・ハジ・ムサのバックアップ）を補強したいと考えているが、そのためにはまず余地を作らなければならない。

つまり、移籍収入がそのまま自由に使える移籍予算になるわけではない。給与、継続中の償却、過去の補強、そしてスカッドの規模が、クラブが再びどれだけ支出できるかを左右する。

レンタル移籍は万能薬ではない。選手が出場機会を得られない可能性もあれば、負傷する可能性もあり、さらに価値を落とすこともある。買い取りオプションが行使されないこともあり、その間にも契約期間は短くなっていく。

簿価が下がることは有利に働くかもしれないが、契約が残り1年になれば、むしろプレッシャーは増す。待ちすぎれば、最終的にその選手が安価で、あるいはフリーで退団してしまうリスクがある。

過去の獲得額がすべてを物語るわけではない

1000万ユーロで獲得した選手を後に500万ユーロで売れば、移籍金として戻ってきた額が500万ユーロ少ないことに変わりはない。会計処理がその計算を変えるわけではない。

ただし、それだけでは、その時点で売却が最善の選択かどうかまでは分からない。残っている簿価、給与、契約期間、レンタル料の有無、そしてスカッド内の余地まで、すべてが判断材料になる。

移籍方針を理解したいのであれば、かつてその選手にいくらかかったかだけを見ていてはならない。今どれだけの価値を生み出せるのか。帳簿上いくらで計上されているのか。そして退団によってどんな余地が生まれるのか。そこまで目を向ける必要がある。