「数日の問題だと思う」とケインは、マドリードでのアトレティコとのチャンピオンズリーグの一戦を前に、ドイツ最多優勝クラブの記者会見で語った。

イングランド代表FWは、バイエルンの首脳陣との交渉状況についてこう説明した。「週末にも今日も、良い話し合いができた。もうすぐだと何度も言っているのは分かっているけど、今は本当にあと少しのところまで来ている。どんな契約にも細かい点はあるからね」

ケインは続けた。「大きな項目の多くはすでに合意できていて、僕たちも満足している。ただ、どんな契約にも考慮しなければならない細かいことがたくさんあるし、最終的には弁護士が詰めなければならない細部もある」

最後にケインは改めてこうまとめた。「全体として、数週間というより数日だと思う。今日も話し合いはうまく進んだ。今後数日で契約をまとめられればいいね」

噂によると、ケインはバイエルンと2029年までの契約を結ぶ見込みで、2030年までの新契約になると報じた媒体もある。

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バイエルンのハリー・ケイン、160試合で156ゴール

すでに10月初旬、スカイとビルトはそろって、ケインとドイツ最多優勝クラブとの交渉が進展したと報じていた。その後、ヘルベルト・ハイナー会長は、最終的な合意に向けて何が障害になっているかを説明した。

「多くの細かい点があります。肖像権や人格権などです。そうした点を詰めていきます。契約期間などが問題なのではありません」とハイナー会長はビルトに語った。「私は非常に楽観的です。ヤン・ドレーゼンと取締役会から、話し合いは非常に順調に進んでいると聞いています。ハリーと家族はミュンヘンでとても快適に暮らしています。近いうちに契約がまとまると、私は強く確信しています」

ケインは2023年にトッテナム・ホットスパーからミュンヘンへ移籍した。バイエルンは33歳のケインに基本移籍金9500万ユーロを支払い、ケインはそれ以降、公式戦160試合で156ゴール、41アシストを記録している。直近では権威あるバロンドールを受賞した。