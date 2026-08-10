「こういう本は決して閉じることはない」と、サッカー・ブンデスリーガのアイントラハト・フランクフルトで長年プレーしたGKは『フランクフルター・ルントシャウ』のインタビューで語った。トラップはこれまでドイツ代表で9試合に出場しており、36歳の同選手が最後にDFB代表のゴールを守ったのは2023年11月だった。

それでも代表については「今でも見ている」と、昨年夏からフランス1部のパリFCと契約しているトラップは話した。「このクラブで結果を残したい」と強調し、昨季の流れを今季につなげたい考えを示した。

トラップは2018年と2022年のワールドカップでそれぞれ代表メンバーに入っていたが、出場機会はなかった。現在36歳となった自身については、「身体的にも精神的にも信じられないほど良い状態。数年前よりもいい」と説明。パリでは当初2番手として加わったGKだったが、昨季はすぐにレギュラーとしての地位を確立した。

トラップがクロップを絶賛「彼がどんなタイプかはみんな分かっている」

2012年から2015年、そして2018年から2025年までアイントラハト・フランクフルトでプレーし、4年前にはクラブとともにヨーロッパリーグを制したトラップは、新たなドイツ代表監督ユルゲン・クロップに大きな期待を寄せている。「彼がどんなタイプの監督かは、みんな分かっている」とGKは語った。トラップはさらに、クロップは「人を巻き込むことができる」と述べ、「彼は大きなエネルギーを生み出し、どこでも成功してきた」と続けた。