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ライブ
KloppGetty Images

翻訳者：

「数年前よりコンディションはいい！」 戦力外となったDFB戦士がユルゲン・クロップの下での復帰に向けて名乗りを上げる

ネーションズリーグ-A
ケヴィン・トラップ
ドイツ
パリFC
ユルゲン・クロップ

ケビン・トラップは、代表チームの章をまだ完全には閉じていない。

「こういう本は決して閉じることはない」と、サッカー・ブンデスリーガのアイントラハト・フランクフルトで長年プレーしたGKは『フランクフルター・ルントシャウ』のインタビューで語った。トラップはこれまでドイツ代表で9試合に出場しており、36歳の同選手が最後にDFB代表のゴールを守ったのは2023年11月だった。

それでも代表については「今でも見ている」と、昨年夏からフランス1部のパリFCと契約しているトラップは話した。「このクラブで結果を残したい」と強調し、昨季の流れを今季につなげたい考えを示した。

トラップは2018年と2022年のワールドカップでそれぞれ代表メンバーに入っていたが、出場機会はなかった。現在36歳となった自身については、「身体的にも精神的にも信じられないほど良い状態。数年前よりもいい」と説明。パリでは当初2番手として加わったGKだったが、昨季はすぐにレギュラーとしての地位を確立した。

トラップがクロップを絶賛「彼がどんなタイプかはみんな分かっている」

2012年から2015年、そして2018年から2025年までアイントラハト・フランクフルトでプレーし、4年前にはクラブとともにヨーロッパリーグを制したトラップは、新たなドイツ代表監督ユルゲン・クロップに大きな期待を寄せている。「彼がどんなタイプの監督かは、みんな分かっている」とGKは語った。トラップはさらに、クロップは「人を巻き込むことができる」と述べ、「彼は大きなエネルギーを生み出し、どこでも成功してきた」と続けた。

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