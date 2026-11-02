数年にわたる待機と挫折の末、ズベレフが歴史を刻み世界テニスの頂点に立つ

ドイツのアレクサンダー・ズベレフが、男子プロテニス世界ランキングで首位に立つという歴史的な偉業を達成した。これにより、彼はATP（男子プロテニス協会）ランキングの頂点に到達した30人目の選手となり、ボリス・ベッカーに次いでドイツ勢2人目となった。この快挙は、彼がキャリア初となる2つの大きなタイトル、2026年の全仏オープンと全米オープンを制した特別なシーズンを経て達成されたものだ。

11月2日の月曜日付で、ズベレフはイタリアのヤニック・シナーから1位の座を奪取した。ウィーン大会のベスト8進出によって頂点への到達を確定させたもので、かつて2位にまで到達しながらも首位に手が届かず、トップに迫りながらそこに至れなかった長い年月に終止符を打った。

ズベレフの浮上は、世界テニスの頂点をめぐる争いが大きな転換を迎えた時期に重なる。ロジャー・フェデラー、ラファエル・ナダル、ノバク・ジョコビッチの3人による支配が長く続いた後、アルカラスとシナーが率いる新世代が台頭した。

ズベレフ、ダニール・メドベージェフ、アンドレイ・ルブレフ、ドミニク・ティーム、ステファノス・チチパスは、巨人たちの間に割って入ろうとした世代を代表する選手たちだった。

ズベレフは今季開幕前に24のタイトルを手にしていたものの、グランドスラム大会は彼のキャリアにおける最大の壁であり続けた。2020年の全米オープンではドミニク・ティームに、2024年の全仏オープンではカルロス・アルカラスに、2025年の全豪オープンではヤニック・シナーに敗れ、決勝で3度敗退していた。

また彼のキャリアには、2020年東京オリンピックの金メダル、ATPツアー最終戦での2度の優勝、1000ポイントのマスターズ大会での7つのタイトルといった傑出した実績も含まれている。

2022年の全仏オープン準決勝でラファエル・ナダルと対戦中に負った足首の負傷は、彼のキャリアの中で最も困難な局面の一つだった。試合途中で棄権を余儀なくされ、6か月以上にわたってコートから遠ざかることになった。競技復帰後も、彼はこの競技の王者たちの仲間入りを果たすための大きなタイトルを探し求め続けた。

ランキング首位到達を確定させた後、ズベレフは次のように語った。「とても特別なことだ。世界の頂点にいると感じるのは素晴らしい。大会やタイトルで優勝するのとは違うが、新しいランキングが発表されるときに自分の名前の横に1位という文字が並ぶと分かっているのは、非常に特別な感覚だ」

特別なシーズン

ズベレフは全豪オープンのベスト4進出でシーズンを開幕し、その後全仏オープンで新たな偉業に近づいた。手首の負傷で欠場したアルカラス、そしてアルゼンチンのフアン・マヌエル・セルンドロに2回戦で敗れたシナーの不在が追い風となった。

ドイツ人のズベレフはそのチャンスを最大限に生かし、決勝でイタリアのフラビオ・コボリを破ってキャリア初となる全仏オープンのタイトルを獲得した。4大大会における初めてのタイトルを手にし、重要な大一番での失敗続きだった年月に終止符を打った。

その後ズベレフはウィンブルドンの決勝に進出したが、シナーに敗れた。しかし全米オープンで力強く復活し、決勝でアメリカのベン・シェルトンを下して今季2つ目の大きなタイトルを戴冠した。パリでの快挙が単なる例外ではなかったことを証明したのだ。

シーズン終盤にシナーが負傷で戦列を離れ、アルカラスがランキング争いで後退したことで、ズベレフが1位に到達するチャンスは高まり、ウィーン大会のベスト8進出によって正式にそれを確定させた。

29歳での歴史的偉業

ズベレフは29歳6か月で世界ランキングの頂点に立ち、初めて1位に到達した選手としては、1974年に30歳でこの偉業を成し遂げたオーストラリアのジョン・ニューカムに次いで2番目の年長者となった。

ドイツ人のズベレフは4年以上前に初めて2位に到達していたが、シナーを頂点から追い落とし、プロランキングの首位に立った限られた選手たちのリストに名を連ねるまでには、特別なシーズンとキャリア初となる2つの大きなタイトルを必要とした。そのリストには、現役世代の中ではシナー、アルカラス、ノバク・ジョコビッチ、ダニール・メドベージェフが含まれる。

この偉業によって、ズベレフは失敗と負傷の長い一章に幕を下ろし、大きなタイトルを追い求める選手から世界ランキング1位へと変貌を遂げた。そして1991年に初めて頂点に立ったボリス・ベッカーに次いで、この偉業を達成したドイツ人として2人目となった。