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イヴァン・ペリシッチは、チェコとの接戦を2-1で制した試合でゴールを決め、クロアチアのUEFAネーションズリーグでの戦いから得られた収穫を強調した。ベテランウインガーはチームの団結も称賛。オシエクで主将のルカ・モドリッチがリオネル・メッシの代表通算出場記録に並んだ。

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オシエクで勝利をつかむ

クロアチアはオプス・アレーナで行われたUEFAネーションズリーグのグループステージ最終戦で、チェコに2-1で競り勝った。開始2分以内にイヴァン・ペリシッチが先制。アダム・フロジェクに巧みなゴールで同点とされた後、終盤にロヴロ・マイェルが劇的な決勝点を挙げた。

この結果、クロアチアはイングランド、スペインに次ぐグループA1の3位が確定。自動降格を回避し、リーグBの2位チームとの昇降格プレーオフに進むことになった。

ペリシッチ、戦いぶりの浮き沈みを分析

厳しい戦いが続いたグループステージを振り返り、ペリシッチは欧州の強豪を相手に結果が安定せず、戦術面でも大きな浮き沈みがあったと認めた。『Nova TV』の取材に応じたベテランウインガーは、今後に向けて、チームが厳しい試合から重要な教訓を得なければならないと強調した。

「良くない時間帯もあったが、最後は良い形で終えられた。イングランドとスペインとのこの4試合、とりわけ最初の2試合から学ばなければならない」とペリシッチは語った。「スプリトとロンドンではうまく立て直し、どちらの試合も、あと少しでさらに良い結果を得られるところだった」

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個人の節目よりチームの勝利

ペリシッチの開始早々の得点は、クロアチア代表での41ゴール目となった。同代表では41アシストも記録している。個人として新たな大きな節目に達したものの、経験豊富なFWは、個人成績はピッチ上でのチームの勝利に比べれば二の次だと強調した。

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「数字を追いかけているわけではないと、何度も言ってきた。得点やアシストができればうれしいが、僕にとって大事なのはチームが勝つことだけ。その上で、この数字をどこまで伸ばせるか見てみたい」とペリシッチは語った。また、試合中にプレーするサイドを変えることで、相手の守備陣に次の動きを読ませない戦術的な柔軟性も評価した。

モドリッチが歴史的記録に並ぶ

オシエクで節目を迎えたのは、主将ルカ・モドリッチも同じだ。クロアチア代表で208試合目の出場を果たした。この偉業により、41歳のMFは代表通算出場数の歴代2位でリオネル・メッシに並び、上にいるのはポルトガルのクリスティアーノ・ロナウドだけとなった。

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クロアチアは3月のプレーオフに向け、自信を新たに準備を進められる。EURO予選で最上位のシードポット入りも決め、今大会での主な目標を達成した。