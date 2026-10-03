スペイン代表のルイス・デ・ラ・フエンテ監督は、チェコ代表に3-1で勝利したことに満足の意を示し、チームが前半は際立ったプレーを見せたと強調した。後半に入ってレベルが落ちたとしながらも、主力の離脱や先発メンバーの大幅な変更にもかかわらず勝利を重ねていくことの重要性を同時に力説した。

デ・ラ・フエンテは試合後、次のように語った。「これは我々が何度も繰り返し語っていることを浮き彫りにしている。それは、我々が対戦するすべてのチームのサッカーのレベルの高さだ。相手が最高の出来の日であれば、どんな相手でもこちらにダメージを与えうる。すべてのチームがクオリティを備えている」

スペイン人指揮官は、チームが後半に流れの一部を失ったことを認め、その原因の一部を、自身が行った交代が試合のリズムに影響を与えたことに求めた。

そして次のように述べた。「後半は流れを欠いた。交代が試合を断ち切り、前半に見せていたあの輝きを失ってしまった。この面で、チームは少しバランスを欠くことになった」

それでも、パフォーマンスの低下が結果への満足を損なうことはなく、こう語った。「我々は非常に満足している。またも勝利を収め、数字は印象的だ」。これはスペインが無敗の試合連続記録を継続していることを指したものだ。

デ・ラ・フエンテは、グリマルド、フェラン・トーレス、ニコ・ウィリアムズ、ファビアン・ルイスといった複数の主力選手を欠く中、先発メンバーに生じた大幅な変更にもかかわらず、スペイン代表が競争力のあるレベルを維持できる力を強調することに努めた。

彼はこう説明した。「それを強調したかった。チームは成長を止めず、未来に向けた選手を供給している。最終的にワールドカップ決勝に出場した選手はたった1人になったが、それでも大きな野心を抱かせるチームだ」

スペインの監督は、選択肢の幅を広げ、新たな選手にチャンスを与える方針を貫く姿勢を強調し、「我々はこの考え方とこのモデルに賭け続ける」と語った。同時に、離脱した全員が早期に回復することを願い、「全員が最高の状態であることが必要だ」と付け加えた。

デ・ラ・フエンテはまた、この試合が持った人間的な側面についても語った。チェコ戦では、かつてのスタッフの一員であったサンティ・デニアとパブロ・アモとの再会があったためで、こう述べた。「我々には共に過ごした素晴らしい思い出がある。2人とも素晴らしいプロフェッショナルだ」

さらにスペイン人指揮官は、チェコ代表が見せた戦いぶりを称賛し、その成長、プレッシング、そしてクオリティに言及。スペインに敗れたとはいえ、デニアが率いるプロジェクトに良い未来が訪れると予想した。