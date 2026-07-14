数字は嘘をつかない：ヤマル 8 - 2 ムバッピ

本日火曜夕方、米ダラスAT&Tスタジアムで行われる2026年W杯準決勝フランス対スペインは、強豪国同士の対決を超え、キリアン・エムバペとラミン・ヤマルのスター対決でもある。

スペイン紙マルカは、2人がCM界でも人気で、映し出されるだけでファンが熱狂すると指摘。技術と心理が交差する一戦は、決勝進出を左右する。

フランス……スターの歴史

フランスにとって準決勝はもはやお馴染みの舞台だ。今回で8度目の進出となり、常に国の希望を背負うスターがチームを率いてきた。

1958年にはジュスト・フォンテーヌが6試合で13得点を挙げ、スウェーデン大会で歴史を刻んだ。 1982年と1986年にはミシェル・プラティニが活躍し、1998年にはジネディーヌ・ジダンがチームを優勝に導き、2006年も決勝に進出した。

現在チームを率いるのは、3度目のW杯に出場するキャプテン、キリアン・エムバペだ。 2018年ロシア大会では決勝ゴールで優勝。2022年カタール大会の決勝では試合終了15分前にハットトリックで追いついたが、PK戦の末に敗れた。

W杯通算20試合で20得点を挙げる背番号10は、この試合の主役でありスペインにとって最大の脅威だ。

ムバッペの王座を脅かす新星

だが、反対のタッチラインでは新星が輝きを放つ。準決勝直前に19歳になったばかりのラミン・ヤマルだ。今大会最高のパフォーマンスを示す意気込みを見せる。

スペインが準決勝に進むのは2度目だが、今回は「ラ・ロハ」史上最も影響力のある若手を擁する。それでも最大の強みはチームの一体感だ。

ヤマルはムバッペを超えるか

フランス対スペインの試合は2人の対決だけに尽きないが、勝敗の鍵を握るのはこの2人だ。その点でスペインには明らかな優位がある。

トップレベルでの10試合中、ヤマルはムバッペのチームに8勝、ムバッペは2勝のみ。

今回のダラスでの試合は両者が代表ユニフォームで臨む3度目の対決だが、スペイン人選手は2連勝と完璧な戦績を誇っている。

1勝目は前回EURO準決勝。ミュンヘンのアリアンツ・アレーナでヤマルが同点弾を記録し、直後にダニー・オルモが逆転弾を決めた。

2勝目は1年前のUEFAネーションズリーグ準決勝で、スペインが5－4で勝利。ヤマルが2得点、ムバッペは1得点を挙げた。

ムバッペの2勝はいずれも決定的なものだった。

ムバッペがヤマルに勝った2試合では、いずれも彼が直接得点を挙げて勝利に貢献した。1試合目は2023-2024チャンピオンズリーグ準々決勝で、ルイス・エンリケ率いるパリ・サンジェルマンがシャビ率いるバルセロナを4-1で下した一戦。ムバッペは2得点を記録した。

2つ目は今季、レアル・マドリードがサンティアゴ・ベルナベウで2-1で勝利した一戦。ムバッペが先制点を奪ったが、ヴィニシウス・ジュニオールが怒りを露わにし、シャビ・アロンソを批判して試合は幕を閉じた。

そして今日、2人は最も重要な舞台で再び対決する。両者は試合を支配し、自国をアメリカ大陸での決勝へ導こうと奮闘する。