数字は嘘をつかない…ノイアー、レアル・マドリード戦を前に苦戦中

バイエルン・ミュンヘンの主将兼ゴールキーパー、マヌエル・ノイアーは、本日火曜日の夜、サンティアゴ・ベルナベウで行われるチャンピオンズリーグ準々決勝第1戦、レアル・マドリード戦を前に、悲惨な記録を抱えている。

スペイン紙『マルカ』は試合前に次のように報じた。「数字は嘘をつかない。バイエルン・ミュンヘンの正GKは、欧州の主要5リーグで17試合以上に出場したGKの中で、最も低いセーブ率を記録している。わずか58.7％だ」。

さらに同紙は、「スカイ・スポーツ」の記者ドゥーギ・クリッチリー氏の言葉を引用し、今シーズン欧州の主要5リーグで1500分以上プレーしたゴールキーパーの中で、ノイアーよりもセーブ回数が少なかったのはパリ・サンジェルマンのルーカス・ショヴァリエだけだったと報じた。

同紙は、ノイアーのセットプレーでのパフォーマンスがますます不安定になっていると指摘し、これが問題となる可能性があると説明した。

『マルカ』紙は、ノイアーがセーブ率やシュート数に関してパフォーマンスを向上させる必要があるものの、 現在、欧州5大リーグのゴールキーパーの中で低い順位に甘んじているものの、ボール保持においては依然として影響力のある選手であり、自陣でのパス成功率は91.8％、相手陣内では45.3％に達している。

いずれにせよ、ノイアーは監督のヴィンセント・コンパニから全面的な支持を得ており、コンパニは「40歳になっても、彼はまだ若い」と語っている。