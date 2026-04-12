数字で見る：VARはレアル・マドリードを犠牲に、バルセロナの国内タイトル獲得を後押ししたか？

ラ・リーガ第31節は波乱の展開。レアル・マドリードはジローナと1-1で引き分けた。 一方、バルセロナはエスパニョールを4-1で下し、優勝へ大きく前進、両者の差は9ポイントに広がった。

アルヴァロ・アルビロア監督率いるレアル・マドリードは接戦を演じたが、主審ハビエル・アルベロラ・ロハス、 VAR担当のダニエル・ヘスス・テルヒオ・スアレスもキリアン・エムバペに対するPKを無視し、レアル・マドリードの怒りを買った。これにより、スペインの審判とVARの判定が再び議論になっている。

統計によると、 「デフェンサ・セントラル」によると、レアル・マドリードはラ・リーガでVARにより最も多くの39得点を取り消されている。アトレティコは21、バルセロナは16にとどまる。

一方、チャンピオンズリーグではレアル・マドリードが判定で＋1の差を得ている。

専門家は、スペインサッカーでのVARが期待外れで、タイトル争いに影響を与えていると指摘する。直近のジローナ戦でヴィトール・レイスへのPKが認められなかったように、物議を醸すケースは顕著だ。

「ネグレイラ事件」

「ニゲラ事件」の余波も続き、スペインサッカーの評判は依然として傷ついたままです。2001～2018年にバルセロナが元審判技術委員会副委員長のホセ・マリア・エンリケス・ニゲラに840万ユーロを支払っていたことが発覚したためです。

クラブは説明を提示していないため、国内リーグの公正性への疑念が広がっている。

この間、バルセロナは国内でリーグ10回、国王杯6回、スーペルコパ10回優勝したのに対し、レアル・マドリードはリーグ8回、国王杯2回、スーペルコパ8回にとどまった。

ビデオ判定の導入もこの流れを変えず、バルセロナはスキャンダル後も国内で優位を保ち、リーグ戦で2冠を加えた。

一方、欧州レベルでは状況が異なる。レアル・マドリードは21世紀に入ってからチャンピオンズリーグを7回制し、バルセロナの4回を大きく上回る。他の欧州大会でも優位で、世界最多タイトルのクラブとしての地位を固めている。