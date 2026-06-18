2026年ワールドカップでは、全試合で水分補給タイムが設けられている。これに対し、試合の進行やリズムへの影響を懸念する声が増えている。

選手たちは過酷な気候に対応し水分を補給するため、各ハーフに3分の休憩が設けられ、その間にコーチから戦術指示も受けている。

この措置は、直近の北米大会での猛暑を受け、選手保護のために導入された。しかし空調が整ったスタジアムでは必要性がないとの声も上がっている。

批判派は「休憩がテレビCMの機会を増やしている」と指摘し、ほかにも「攻撃の流れが途絶え、試合展開に影響する」との声もある。

データは攻撃機会の増加を示す。

それでもオプタのデータでは、特に前半の休憩後に得点が増えている。

今大会の前半ではこれまでに33得点が記録され、うち14点がウォーターブレイク前、19点がその後である。

シュート数も中断前の115本から、ウォーターブレイク後に170本へと増えた。

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さらに期待得点（xG）も11.6から17.0に上昇し、攻撃の威力が明確に高まっている。

さらに、ペナルティエリアへの侵入は251回から300回、エリア内タッチは214回から282回、クロスは145本から181本に増えた。

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後半の攻撃力向上

48チーム中26チームが水分補給休憩後に休憩前より多くシュートを放った。休憩前に上回ったのは11チームのみ、残り11チームは両期間で同数だった。

これらの数字は、ウォーターブレイクが攻撃効率向上を直接証明するものではないが、後半の試合展開に目立った変化が生じていることを示しており、大会残り期間も注目されるだろう。

大会終了までこのルールが続くため、各代表チームは身体面だけでなく戦術面でも適応が求められる。