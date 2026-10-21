ベテランのポルトガル人指揮官ジョゼ・モウリーニョは、第1次政権時も現在も、エスタディオ・サンティアゴ・ベルナベウをレアル・マドリードにとって難攻不落の要塞へと変えることに成功している。

モウリーニョ率いる白い巨人は、本日水曜夜にエスタディオ・サンティアゴ・ベルナベウで行われるチャンピオンズリーグ・リーグフェーズ第3節のドイツ勢ライプツィヒ戦を前に、今季ホームで戦った6試合すべてで勝利を収め、6連勝を飾っている。

この点について、スペイン紙『アス』は、レアルが今季ホームでの最初の6試合で19ゴールを記録し、1試合平均3.17ゴールを挙げていると強調した。これは前任監督シャビ・アロンソの下でチームが11ゴールを決めた昨季の同時期と比べ、顕著な攻撃面での進化を示している。

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スペイン紙によると、モウリーニョはエスタディオ・サンティアゴ・ベルナベウでのレアルでの通算95試合目を戦う準備を進めており、これまでの94試合で80勝を挙げ、勝率は85％に達している。

白い巨人は本日の試合に、チャンピオンズリーグ順位表で9位、勝ち点6で臨む。一方、ライプツィヒは勝ち点3で23位に位置している。

ライプツィヒ戦は、レアルが次の日曜にリーガの一戦として宿敵バルセロナの本拠地スポティファイ・カンプ・ノウに乗り込む数日前に行われるものであり、国内タイトル争いにおいて大きな重要性を帯びた試合となる。



