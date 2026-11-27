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カタルーニャ紙『スポルト』は、バルセロナがチャンピオンズリーグでボール支配率の最も高いチームのランキングで首位に立っていることに注目した。ドイツ人指揮官ハンジ・フリック率いるチームがこの分野で再びトップの座を取り戻したと伝えており、大会5節を終えた時点で支配率は63%に達している。

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バルセロナは今大会で唯一、支配率60%を超えているチームだ。4ポイント以上の差で続くのは、マレスカ率いるマンチェスター・シティ（59%）と、ルイス・エンリケ率いるパリ・サンジェルマン（58.2%）となっている。

シティとパリに続くのはアーセナル、リヴァプール、バイエルン・ミュンヘンで、その差は7ポイント以上だ。

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バルセロナがこの分野で最後に首位に立ったのは、2022-23シーズンのことだった。

それ以降は、ペップ・グアルディオラ率いるマンチェスター・シティが2度、ルイス・エンリケ率いるパリ・サンジェルマンが1度、トップに立っている。

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注目すべきは、両指揮官がともにかつてバルセロナを率いた経験を持ち、カタルーニャの外でもチャンピオンズリーグ制覇を成し遂げている点だ。

高いディフェンスラインや失点をめぐる議論がある中でも、議論の余地のない数字がある。『スポルト』によれば、フリックはバルセロナを支配率の頂点に返り咲かせた。これは、新たな栄光の時代を迎えたカタルーニャのファンが求める要素でもある。

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支配率、精度、そして得点力の組み合わせが描き出すのは、試合を支配しようとするチームの姿であり、それはバルサの歴史的な特徴の一つでもある。

同紙はさらに次のように続けている。「フリックはスタイルにいくつかの手を加えた。特にプレッシングの強度とトランジションのスピードだ。しかし、ボール支配は依然として彼のサッカーの根幹を成している」

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データ上の首位がタイトルや勝利を保証するわけではない。それでも、ヨーロッパの舞台におけるバルセロナの競争者としての個性を明確に映し出している。

強豪がひしめくチャンピオンズリーグにおいて、バルセロナは得意とする分野で再びトップの座に就いた。

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バルセロナのポゼッション哲学のルーツは、1988年から1996年までチームを率いたオランダの伝説的指揮官ヨハン・クライフにさかのぼる。クライフは、パス、組織的な動き、そしてボール支配を軸とするスタイルの確立に貢献した。

この理念はその後の世代へと受け継がれ、それを最も発展させたのがペップ・グアルディオラだった。グアルディオラは2008年から2012年までチームを率い、2009年と2011年の2度にわたってチャンピオンズリーグを制した。

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グアルディオラはその後、自らの哲学をバイエルン・ミュンヘン、さらにマンチェスター・シティへと持ち込んだ。シティは昨シーズン限りで退任し、そのポストをかつてのアシスタントであるエンツォ・マレスカに託している。

ルイス・エンリケもまた、2014年から2017年までバルセロナを率いた期間にこの哲学を貫き、就任1年目の2015年にはラ・リーガ、コパ・デル・レイ、チャンピオンズリーグの歴史的な3冠を達成した。

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一方のフリックは、カタルーニャのポゼッションの伝統と、ハイプレスと守備から攻撃への素早い切り替えを軸とする自身のスタイルを融合させている。

このドイツ人指揮官は、2024年夏にバルセロナの監督に就任する以前、2020年にバイエルン・ミュンヘンをチャンピオンズリーグを含む6冠に導いている。