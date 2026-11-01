ローマ、前半の圧巻の攻撃でウディネーゼを圧倒
ローマは敵地でウディネーゼに5-2で快勝し、セリエAの上位2チームに強いプレッシャーをかけた。ジャン・ピエロ・ガスペリーニ監督率いるチームは、ほぼ完璧な前半に4得点を挙げ、ホームチームを圧倒した。
開始10分にブライアン・クリスタンテがヘディングで先制点を決めると、モロ、ドニエル・マレン、エヴァン・エンディカも得点し、ローマは4点のリードを築いた。
圧倒的な前半には、マティアス・スーレとマレンのシュートがゴールポストやクロスバーをたたく場面もあった。
ガスペリーニ監督、多くの選手が得点に絡むチームの自信を強調
試合後、DAZNの取材に応じたガスペリーニ監督は、リーグ開幕10試合で28得点を挙げた記録的なスタートを振り返った。「数字が物語ることもある」とガスペリーニ監督は説明した。
「多くのゴールを決めているだけでなく、さまざまな選手が得点している。それはチームにどれほど自信があるかを示している」
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「多くの選手が、アシストであれゴールであれ、決定的な貢献ができると信じている。より多くの選手が得点し、チームの得点も増えている。それは素晴らしい兆候だ」と付け加えた。
後半はウディネーゼの反撃を受け、集中力がやや低下
ウディネーゼは元ローマのニコロ・ザニオーロとパルマのゴールで反撃したが、後半アディショナルタイムにダニエレ・ギラルディが自身のセリエA初ゴールを決め、勝利を確実にした。
ガスペリーニ監督は、マレンとモロを守るために大事を取って交代させた後、一時的にプレーの強度が落ちたことを認めた。
「4-0でリードしていると、ハーフタイムに注意が必要だと話していても……ああいうことは起こり得る」とガスペリーニ監督は述べ、3週間で7試合を戦った疲労にも言及した。
ローマ、過密日程を前に優勝争いで勢いを維持
この勝利により、ガスペリーニ監督率いる強力な攻撃陣は、全公式戦を通じてわずか1週間で12得点を記録した。
ローマはセリエAの上位で好調を維持している。
ガスペリーニ監督率いるチームは今後、次の試合に向けて選手たちのコンディションを確認する。