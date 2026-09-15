ドイツ代表歴代最多出場を誇るロタール・マテウス氏はSkyに対し、19歳のバルセロナの攻撃的選手について、名誉あるこの賞の最有力候補だとはまったく見ていないと語った。

「ラミン・ヤマルはスペインでワールドカップ王者となり、バルセロナでリーグ優勝も果たした。だが、その中で彼は他の選手ほど目立ってはいなかった」とマテウス氏は説明した。アメリカ、カナダ、メキシコで行われた大会で優勝したスペイン代表でも、彼は「多くのうちの一人」にすぎず、違いを生んだのは別の選手たちだったという。

また、ヤマルは「過去に輝きを放ち、今季再び見せているような流れに一度も乗れなかった」とし、19歳について「並外れた選手ではあるが、2つの大きな成功があったにもかかわらず、ラミン・ヤマルの年ではなかった」とマテウス氏は述べた。

一方で、65歳の同氏が個人的に最有力視しているのはバイエルン・ミュンヘンのFWハリー・ケインだという。「彼はゴールデンシューを獲得し、ワールドカップでも得点し、チャンピオンズリーグでも重要なゴールを決めた。さらに、バイエルンで2つのタイトルを獲得し、チャンピオンズリーグとワールドカップでは準決勝まで進んだ」

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ラミン・ヤマルはバロンドール獲得の可能性をどう見ているのか？

つい最近、ヤマルは自身をバロンドール受賞の本命だと見ていることを示す発言で注目を集めていた。「（キリアン・）エムバペと僕、この2人が世界最高の選手だ。でも、今年は僕が受賞に値したと思っている。僕にとっては明らかだし、試合を見ている人なら誰でも分かるはずだ」

このウインガーは昨年、バルセロナの一員としてラ・リーガ優勝を果たし、公式戦45試合で42ゴール関与（24得点、18アシスト）を記録した。受賞に向けた最大の根拠が、スペインで勝ち取ったワールドカップ優勝であることは間違いない。

バロンドール授賞式は10月26日にロンドンで開催される。2022年以降、この賞は暦年の最優秀選手ではなく、シーズンを通じた最優秀選手に贈られている。2025年にはウスマン・デンベレが受賞し、これが初受賞となった。