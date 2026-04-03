アメリカの大学スポーツ史上、最も大胆かつ物議を醸す動きとされる中、ドナルド・トランプ前米大統領は、大学スポーツの管理・運営体制を再構築する広範な大統領令に署名する準備を進めている。これは、数十年にわたり全米大学体育協会（NCAA）の管理下にあった制度に対する、前例のない連邦政府による介入となる。

この新たな動きは、数十億ドルの価値があるとされる巨大なスポーツシステムに対する政府の支配を再び強めようとする試みであると観測筋は見ており、大学スポーツの政治化や、連邦政府と教育機関との間の対立の場へと変貌することへの懸念を引き起こしている。

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大学の独立性を脅かす新たな規制

この大統領令は、「ネーム・イメージ・レピュテーション（NIR）」制度の見直しに焦点を当てている。この制度により、大学アスリートは初めて自身の知名度から利益を得ることが可能になった。

この政策は選手たちに待望の経済的自立をもたらしたが、トランプ氏は統一されたルールの欠如が契約や取引に混乱を招いたと見ており、自身が「財政的無法状態」と表現した状況を終わらせるための厳格な連邦基準を課すことを約束している。

しかし、批判派は、この措置が大学運営への政府による直接的な介入となり、これまで完全に独立していたスポーツおよび学術上の決定に対する政治的支配への扉を開く恐れがあると警告している。

選手の自由に対する新たな制約

この提案には、移籍を1回限りにする方針の復活も含まれており、選手は1回に限り自由に大学間を移籍できるが、2回目の移籍を行う場合は1年間プレーを停止しなければならない。

この決定の支持者は、これが「競争の混乱」を抑制すると考えている一方、反対派は、選手の自由の後退であり、時代遅れの制限的な政策への回帰だと見なしている。

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資金調達と資格に関する改革

この大統領令の影響は財政面や運営面にも及び、トランプ氏は連邦資金や大学奨学金の支給を、各機関がNCAAの新たな方針をどの程度遵守しているかに連動させることを提案している。

つまり、これらの規則の適用を拒否する大学は、財政支援の削減に直面する可能性があり、それがスポーツ部門の安定を脅かし、深刻な資金難に陥る恐れがある。

また、この提案には「5対5」と呼ばれる新たな出場資格制度が含まれており、選手に5年間で5シーズンのプレーを完了させることを義務付けるもので、コロナ禍による変更を受けて出場スケジュールを統一しようとする試みである。

この決定により、トランプ氏は大学スポーツの境界線を再定義するにとどまらず、米国における国家とスポーツの関係を再定義しており、大学スポーツの競争の様相を永遠に変える可能性のある一歩を踏み出した。

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