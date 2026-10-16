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ライブ
Real Club Celta v Juventus - UEFA Europa League 2026/27 League Phase MD2Getty Images Sport
Tim Ursinus
翻訳者：

「数キロ太った中年男性のよう」ニック・ヴォルテマーデ、ユヴェントスで「最高の試合」を見せるも批判を浴びる

UEFAヨーロッパリーグ
セルタ 対 ユヴェントス
セルタ
ユヴェントス
ニック・ヴォルテマーデ

ニック・ヴォルテマーデはヨーロッパリーグでのユヴェントスの勝利にゴールで貢献したものの、イタリアメディアからまたしても手厳しい批判を浴びた。

「ユーヴェでの最高の試合だった。良いプレーをいくつか見せられたが、もっとやれる」。ドイツ代表選手は、セルタ・ビーゴに2-1で勝利した一戦で一時同点となるゴールを決めた後、そう語った。「ゴールはいつも自信を与えてくれる。でも、さらに成長したい」とヴォルテマーデは付け加えた。

決勝点を挙げたのは、ヴォルテマーデと前線でコンビを組むランダル・コロ・ムアニ。後半アディショナルタイム2分の得点だった。「ストライカーが2人ピッチにいれば、ディフェンダーが僕たちをマークするのは難しくなる」。ニューカッスル・ユナイテッドからレンタル中のヴォルテマーデは、元フランクフルト所属のコロ・ムアニとの連係についてそう語った。「でも、僕は監督（ルチアーノ・スパレッティ氏＝編集部注）ではない。監督がどんな決断を下しても、間違いなく正しい判断になる」

マルコス・アロンソが胸でのトラップを失敗した場面で絶好の位置にいたヴォルテマーデにとって、これは夏の加入以来、ユーヴェで挙げたヨーロッパリーグ2点目のゴールだった。だが、イタリア紙の批評家たちを黙らせることはできなかった。『ガゼッタ・デロ・スポルト』の評価がそれを示している。

同紙は「ヴォルテマーデは、20年前の結婚式のスーツを、数キロ太った今になって再び着ようとする中年男性と同じ、実を結ばない頑固さでセンターフォワードの役割を果たそうとしている」と評した。一方、ゴールへの評価は驚くほど淡々としており、シュートは「こちら側の隅へ正確に」飛んだと記した。

ニック・ヴォルテマーデ、直近のリーグ戦でのプレーに厳しい批判

ヴォルテマーデはイタリアで依然として厳しい立場にある。セリエAでまだ初ゴールを挙げていないことも、その一因だ。ただし、同リーグではこれまで途中出場しかしていない。週末のカリアリ戦が1-1に終わった後には、特に『トゥットスポルト』が元シュトゥットガルト所属のヴォルテマーデを厳しく批判した。同紙は採点を5とし、「スパレッティ監督、この選手をどう生かすか、幸運を祈る。現状ではチームの中で異物のように見える」と評した。ほかの見出しにも「期待をくじく」「完全に場違い」「問題を抱えた選手」といった言葉が並んだ。

ヴォルテマーデのユーヴェでの初ゴールは、セルタ・ビーゴ戦までで最初にして最後の先発出場となっていた試合で、NECナイメヘンを相手に決めたPKだった。トリノのクラブは、ニューカッスルとの契約を2031年まで残すこのストライカーについて、買い取りオプションを保有していない。

FBL-EUR-C3-CELTA-JUVENTUSGetty Images

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