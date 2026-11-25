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シュトゥットガルトは19歳の選手で好条件の取引ができるはずだったが、負傷によって計画が頓挫した。

シュトゥットガルトからバルセロナに期限付き移籍しているミルザ・カトヴィッチについて、今季の重傷により買い取り義務が発動しなくなる見込みだ。『ビルト』紙が報じた。同紙によると、19歳のカトヴィッチは今夏までに完全移籍の条件となる出場試合数または出場時間に達することができない。カトヴィッチは土曜日、スペイン4部で行われたエスパニョールのリザーブチーム戦にバルセロナのセカンドチームの一員として出場し、腓骨を骨折した。約4カ月の離脱が見込まれる。さらに、脛腓靱帯も損傷した。バルセロナは水曜日、カトヴィッチが必要な手術をすでに受けたと発表した。

これにより、カトヴィッチと2029年まで契約を結ぶシュトゥットガルトは、両クラブが 昨夏に取り決めた 買い取り義務に伴う350万ユーロを得られない見込みだ。カトヴィッチはシュトゥットガルトでは、それ以前にドイツ3部で戦うセカンドチームでのみプレーしていた。セバスティアン・ヘーネス監督率いるトップチームでは数回、試合のメンバーに入ったものの、出場機会はなかった。

カトヴィッチは今季、ここまでバルセロナ・アトレティックで公式戦9試合に出場。9月の初先発では、いきなり2枚目のイエローカードで退場となった。それでも、バルセロナの元ブラジル人選手、ジュリアーノ・ベレッチ監督が率いるチームで、守備的MFの定位置をつかんでいた。

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カトヴィッチはこれまでにU-20ドイツ代表で3試合に出場している。今回の重傷を受け、クラブでの今後は不透明だ。シュトゥットガルトでは、別の若手であるヤニック・シュパルトが、カトヴィッチと同じ守備的MFのポジションで台頭している。