ダニ・カルバハルがセリエAの複数クラブに売り込まれている。34歳の右サイドバックはレアル・マドリー退団後は無所属が続いているが、まだ現役引退を考えてはいない。

ファブリツィオ・ロマーノ氏は自身のYouTubeチャンネルで、イタリアの複数クラブに対してカルバハルをフリーで獲得できる可能性が提示されたと伝えている。ただ、移籍市場に詳しい同氏によれば、現時点では具体的な交渉には発展していないという。

Mundo Deportivo は、ACミランを行き先候補の一つに挙げている。イタリアの名門クラブはカルバハルの経験値を評価する可能性があり、チャンピオンズリーグを6度制した同選手の獲得に移籍金は不要だ。ただし、ミランからの具体的な関心は今のところない。

カルバハルは昨夏、23年間を過ごしたレアル・マドリーに別れを告げた。下部組織で育ち、その後はトップチームで13シーズンにわたってプレー。公式戦450試合に出場し、実に27個のタイトルを獲得した。

スペイン人の同選手は退団後、カタールをはじめとするクラブからオファーを受けたものの、現時点ではヨーロッパでの新たな挑戦を優先している。此前にはサウジアラビアやアメリカのクラブとの関連も報じられていた。

いずれにせよ、カルバハルに引退の意思はまだない。レアル・マドリーの元キャプテンは、競技面でも個人的にも魅力を感じられるプロジェクトを待っており、フリー選手として通常の移籍期間外でも契約を結ぶことができる。

Mundo Deportivo は彼の状況をダビド・アラバのケースになぞらえている。オーストリア代表DFも昨夏、レアル・マドリー退団後すぐには新天地が決まらなかったが、移籍市場の閉幕後にウディネーゼと契約を交わした。