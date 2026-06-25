数々の変化……ドニスは「決戦の夜」の要求に応えられるか？

サウジアラビア代表対カーボベルデ代表の一戦は、2026年ワールドカップグループリーグ最終戦であると同時に、スペインに大敗したギリシャ人監督ゲオルギオス・ドニスにとって真の試練となっている。

キックオフが迫る中、チームバランスを取り戻しベスト32進出の望みを繋ぐため、ドンイス監督が布陣や戦術の変更を検討しているとの兆しが増えている。

だが疑問もある。これらの変更は戦術的確信に基づくのか、それとも大敗の圧力逃れなのか。

出場が危ぶまれる選手もいれば、出番を虎視眈々と狙う選手もいる。

試合後、戦術だけでなくパフォーマンスを批判された主力選手にも非難が及んだ。

ここ数日、ファンからは守備や中盤など複数ポジションの入れ替えが求められ、これまで出場機会の少なかった選手にチャンスを与えるべきとの声も高まっている。

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特にアブドゥッラー・アル・カイブリー、ハッサン・テンブキ、サルーム・アル・ドスリーらの名前が挙げられ、スルタン・マンデシュの先発起用も有力視されている。

さらに、コンディションを取り戻した選手たちが戻ったことで、ミスが許されない一戦に向けてコーチ陣はチームに新しい活力を注入したい考えだ。その結果、複数のポジションで競争が激化している。

4バックへの回帰

注目は5バックを捨て4バックに戻すこと。

この変更には賛否がある。スペイン戦後、ドニス監督は自身の采配を擁護し、戦術に後悔はないと語っていた。

それでも現在の状況を見ると、監督は攻守のバランスを高めるために従来の布陣に戻す必要性を強く感じているようだ。

問題はDFの人数よりピッチ上の組織力にあるとの声もあるが、4バックへの回帰はスペイン戦で失われた攻撃性を一部取り戻すきっかけになるかもしれない。

この試合はドニスの去就も左右する。

予選突破の行方とは別に、この試合はギリシャ人監督自身にとっても分水嶺となるようだ。

ここでまた躓けば批判は高まる。サポーターは明確な反応を待っている。

逆に勝って内容を示せれば、ドニスは自信を取り戻し、スペイン戦の敗退は強豪との一戦での単なるつまずきだったと証明できる。

つまり、カーボベルデ戦は選手だけでなく、サウジアラビア代表を率いて最も厳しい夜を迎えることになるドニス監督にとっても、大きな試練となる。