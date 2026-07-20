散りゆく泡……120分間でメッシの夢と絶対的な栄光は打ち砕かれた

アルゼンチン代表のキャプテン、リオネル・メッシは、2026年ワールドカップ決勝に大きなチャンスを抱えて臨んだ。

彼は単に優勝を狙うのではなく、2026年大会での活躍で記録を塗り替え続けていた。

スペインとの決勝では、歴代得点王キリアン・エムバペに並び、ゴールデンブーツ獲得へ得点を伸ばそうとしていた。

さらに、優勝すれば2026年のバロンドール受賞の可能性も高まる。

アルゼンチン代表の主将として連覇を達成し、タンゴのユニフォームに4つ目の星を刻むことも目指していた。

しかしスペインとの120分間ではすべてが裏目に出た。スペインが試合を支配し、106分にフェラン・トーレスに決勝弾を許した。

メッシはスペインのゴールネットを揺らすことができず、通算8ゴールで大会得点ランキング2位。首位ムバッペには2ゴール及ばなかった。

通算得点でも21ゴールで2位にとどまり、1ゴール差で首位ムバッペに届かなかった。

ムバッペはイングランド戦で2得点を挙げて通算22ゴールとし、歴代最多得点を更新した。

また、W杯制覇を逃したことでメッシのバロンドール獲得の可能性は下がった。一方、スペインのラミン・ヤマルの受賞が有力視され、PSGでCL連覇を達成したデンベレも候補に挙げられる。