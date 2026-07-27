PSVのファンはアラサン・プレアをめぐって大きな不安を抱いているようだ。SNS上の反応を見てもそれがうかがえる。フランス人FWはビジャレアル戦（1-3で敗戦）で良い印象を残せなかった。

プレアは昨夏、300万ユーロでボルシアMGから加入した。だが、アイントホーフェンでの最初の数週間で、事態は早くも完全に悪化した。

FCトゥウェンテとのアウェー戦で、このFWはロビン・プロッパーとの競り合いの後に重い膝の負傷を負った。以後、そのシーズンはアイントホーフェン勢の一員として再びピッチに立つことはなかった。

今季はプレシーズンの全日程に再び参加しているが、PSVファンはそのプレーに好意的ではない。ただ、多くの人々はそれについて彼をあまり責められないとも見ている。

「プレアはもう以前のレベルには戻れないだろうし、あのケガと年齢（33）を考えればそれは恥ではない。PSVもそのことは分かっていると思う」と、あるユーザーはXに書き込んだ。

「ビジャレアルCF戦では、プレアにややショックを受けた。自由さも思い切りの良さも感じられず、望まれるレベルにはまだ遠い」と、別のユーザーは記している。

「昨年はプレシーズンの試合を全部見たけど、彼は驚異的だと思った。ビジャレアル戦では本当にミスが多かった。PSVに全力を注ぐペピとの競争があるから、自分を証明する時間はあまりない」と、さらに別のファンは述べた。

「プレアのサッカーキャリアはプロッパーの“攻撃”を生き延びられなかった、という結論は出していいと思う。本当に永遠に惜しまれる。そうでなければ、この男は本物のセンセーションになっていたはずだ」との声も見られる。

PSVはこのプレシーズン、ロイヤル・アントワープ（1-1）、ラクフ（2-2）、ユニオン・サン＝ジロワーズ（7-3で勝利）、ビジャレアル（1-3で敗戦）と対戦した。プレアはすべての試合で少なくとも45分間プレーしたが、得点はなかった。PSVは火曜夜、FCアイントホーフェンとも対戦する。