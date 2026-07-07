「教会へ向かう途中」…白昼にサンダウンズのスター選手を狙った武装襲撃

南アフリカ・マメロディ・サンダウンズに所属するジンバブエ代表DFディバイン・ロンガ（31）は先週日曜日、ヨハネスブルグ中心部ヘルブロ地区で武装した何者かに車を狙撃されたが、無事だった。

BBCが地元メディアを引用して伝えたところによると、31歳のジンバブエ人選手はヨハネスブルグ中心部ヘルブロ地区で車を運転中、正体不明の武装犯に発砲されたが、 しかし彼は無傷だった。この事件はアフリカのスポーツ界に大きな衝撃を与えた。

南アフリカ紙『ザ・シチズン』によると、ロンガは弟と教会へ向かう途中、非番の警察官と誤認された可能性があると報じられている。この事件はヨハネスブルグの一部地区で治安が悪化している現状を浮き彫りにした。

南アフリカ警察は犯人の逮捕に至っておらず、動機を含め捜査を続けている。

南アフリカは世界有数の殺人率を誇るが、白昼に教会へ向かう途中の著名選手が標的となったことで、公人の安全への懸念が高まっている。

ジンバブエ代表として31試合に出場した彼は2021年にプレトリア加入後、国内リーグ3連覇と今季のアフリカチャンピオンズリーグ制覇に貢献し、チームに不可欠な存在となっていた。

所属クラブのマメロディ・サンダウンズは現時点で公式声明を発表していないが、選手を守る安全対策の発表が待たれる。

一方、ジンバブエサッカー協会は公式SNSに祈るロンガの写真を投稿し、「我々は神を信じる」と短いメッセージを添えた。これは、彼が難を逃れたことへの驚きと感謝を伝えるものだった。