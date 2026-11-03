敗戦濃厚に見えたマンチェスター・ユナイテッド、見事な逆転劇で勝利

マンチェスター・ユナイテッドの危機は、いくらか収まったようだ。苦境に立つマイケル・キャリック監督率いるチームは、火曜日のチャンピオンズリーグ、ASローマ戦でも再び敗れるかに見えた。しかし、0-2から見事に追いつき、3-2で逆転勝利。キャリック監督と選手たちにとって大きな弾みとなった。

ASローマはマンチェスター・ユナイテッドの苦境など意に介さず、開始わずか11分で先制した。ロドリゴ・モラから絶妙なパスを受けたマティアス・スーレ がシュートを決めた。さらに、エイデン・ヘブンがペナルティーエリア内でハンドを犯すと、ドニエル・マレンがPKを決め、ホームチームは0-2とされた。

マンチェスター・ユナイテッドにとっては悪夢のような立ち上がりだった。チャンピオンズリーグの一戦をすぐに接戦へ持ち込むこともできない。マテウス・クーニャ、ブライアン・エンベウモ、ブルーノ・フェルナンデスが打開を試みたが、実らなかった。一方、激しいタックルで警告を受けたマレンに加え、マルテン・デ・ローンも擁するASローマは、比較的余裕を持って前半を終えた。ただ、スーレのシュートがポストに当たった場面では悔しさをにじませた。

後半、マンチェスター・ユナイテッドはジャンルカ・マンチーニのファウルでPKを獲得した。フェルナンデスは左隅を狙ったが、GKデイビス・バスケスが同じ方向に飛ぶのを見て愕然とした。しかし、審判団はPKのやり直しを命じ、フェルナンデスは今度こそ決めた。

好結果を信じるホームチームだったが、短い間に2度もシュートがポストに阻まれ、悔しさを募らせた。クーニャのシュートはセーブされ、ハリー・マグワイアは激しいファウルで警告を受けた。

それでもマンチェスター・ユナイテッドは戦い続け、終盤にその努力が報われた。フェルナンデスのお膳立てからクーニャが同点ゴールを決めると、その3分後には決勝点まで奪った。苦境に立つキャリック監督のチームが信じがたい逆転劇を演じ、オールド・トラッフォードは熱狂に包まれた。なお、クーニャは後半アディショナルタイムにファウルで2枚目のイエローカードを受けた。

試合終了の笛が鳴ると、大きな歓声が上がった。マンチェスター・ユナイテッドのファンにとって、ようやく喜べる出来事となった。土曜日にはホームで次の試練が待つ。相手は、火曜日に敵地でバルセロナに0-3で敗れたアストン・ヴィラだ。