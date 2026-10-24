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マンチェスター・シティのエンツォ・マレスカ監督は、アストン・ヴィラにプレミアリーグ開幕からの連勝を止められた後、チームは敗れるに値しなかったと主張した。ヴィラ・パークではニコラス・ジャクソンの2得点が勝敗を分け、イタリア人指揮官は個人のミスとゴール前での運のなさを嘆いた。

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王者にとって悔しい午後

試合終了直後に内容を振り返ったマレスカ監督は、スコアは試合展開を正確に反映していないと強調した。イタリア人指揮官は、作り出したチャンスの数を考えれば、勝ち点3とはいかなくとも、少なくとも勝ち点1に値する内容だったと感じていた。「全体的なパフォーマンスは良かった。作り出したチャンスの数もそうだ。後半に許したのは、失点につながったカウンターだけだった」とマレスカ監督は『TNT Sports』に語った。「ああいう場面では、もう少しうまく守るか、少し運に恵まれる必要があることもある。だが、それがサッカーだ。そこから学び、次に進む」

マンチェスター・シティの指揮官は、特に失点の形に苛立ちを見せた。いずれも防げたと考えていたからだ。失点は回避できたかと問われると、マレスカ監督は答えた。「もちろん、両方ともだ。相手に許したチャンスはあの2回だけだったので、もう少し運が必要なこともある。ただ、我々も多くのチャンスを作った。決定機は何度もあった。試合の大半を相手のペナルティーエリア内でプレーしたが、チャンスを確実に決め、今回の2失点のようなミスを避けなければならない」

守備のミスが高くつく

先制点は、まれな守備のミスから生まれたもので、シティのコーチ陣に強い苛立ちを残した。ジョン・マッギンがマルク・グエイの大きくなったトラップを逃さず、ジャクソンへパス。ジャクソンはエリオット・アンダーソンを巧みにかわし、ジャンルイジ・ドンナルンマの守るゴールの高い位置へシュートを決め、アストン・ヴィラを先行させた。

後半序盤、シティはイリマン・エンディアイのクロスから、頼れるアーリング・ハーランドが力強いヘディングシュートを決め、一時は同点に追いついた。しかし、その8分後には途中出場のイブラヒム・エンバイェが送った低いボールにジャクソンが反応。ダイレクトシュートをドンナルンマの伸ばした左手の下に通し、ヴィラが再びリードした。

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ヴィラ・パークでの苦戦は続く

アストン・ヴィラは、この勝利でマンチェスター・シティとの直近7試合で5勝目を挙げ、近年の対戦成績をさらに際立たせた。また、ヴィラの監督就任から4周年を迎えたウナイ・エメリにとっても、最高の祝いとなった。

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一方、シティにとってヴィラ・パークは、依然として難しいアウェーの地だ。このスタジアムでの近年の不振について問われたマレスカ監督は、この試合の分析に集中した。「来季また挑戦する。私が分析できるのは今日の試合だけだ。今日、負けに値したとは思わない。だが、負けた。そこからは常に何かを学べる。今日、改善できる点があるのは確かだ」

ブライトン戦での巻き返しへ

シティに結果を引きずっている時間はほとんどない。今週水曜日には、ブライトン・アンド・ホーヴ・アルビオンとの厳しいEFLカップの一戦が控えている。敗れたものの、シティは2位アーセナルとエヴァートンの対戦を前に、プレミアリーグ首位で3ポイントのリードを維持。一方、ヴィラはこの勝利で順位表の上半分に浮上した。

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次の試合を見据え、マレスカ監督はブライトンの取り組みに敬意を示すとともに、選手たちが新たな戦術的な戦いに備える必要性を強調した。「どうなるか見てみよう。違う試合になる。彼らは素晴らしい仕事をしている。両試合とも厳しいものになるだろう。だが、我々は回復し、準備しなければならない」と締めくくった。