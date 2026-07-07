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Siep Engelen

翻訳者：

敗れたホッサム・ハッサン監督、アルゼンチン対エジプト戦後に大胆発言：「結果がどうであれ、私は言いたい…」

アルゼンチン 対 エジプト
アルゼンチン
エジプト
ワールドカップ
F. Letexier
H. Hassan

エジプトはワールドカップ敗退を受け止めきれない。火曜日の試合でアルゼンチンは大逆転し準々決勝へ進んだ。モスタファ・ジコに続き、ホッサム・ハッサン監督もレテキシエ主審を強く批判した。 

「我々のゴールは認められなかった。PKも認められなかった。FIFAはメッシの敗退を望んでいない。だから試合開始からアルゼンチンは審判の支援を受けていた」と敗れた監督は憤った。 

「公正さについて、一体何を語ればいいのか？」とハッサン監督は自問した。「サッカーは、残念ながら技術や戦術だけではない。あることはピッチの外で決められているのだ」 

さらに彼はこうも言った。「結果はどうであれ、私は真実を言う。これは明らかに操作された試合で、世界中がそれを目撃した。もう一つ言いたい。彼らがそれほど勝ちたいなら、なぜ皆にワールドカップに参加するよう呼びかけるのか？」 

そんな中、唯一冷静なのはモハメド・サラーだ。彼は「ピッチでできることはすべてやった」と語り、チームを誇りに思うと述べた。

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未定
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サラーはアルゼンチンが勝てた理由を一つ挙げた。「実のところ、アルゼンチンにはメッシがいた。彼がすべてを決定づけた。彼を止めることはほぼ不可能だ。」 

「89分間完璧に守っても、彼には1秒、わずかなスペースさえあれば流れを変える。彼をチームから外せば彼らは負ける。疑いの余地はない。強いチームには備えられても、奇跡には備えられない」とサラーは語った。

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