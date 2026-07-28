The Guardian:「フランスは待望の“帰還”に際し、レジェンドのジダンを監督に据えた」

The Sun:「ジダンがついにフランス代表の新監督に任命された。レアル・マドリーの元指揮官は、サッカー界を離れて5年を経て復帰し、ワールドカップ準決勝敗退後のチーム再建を目指すことになる」

The Telegraph:「ジネディーヌ・ジダンが、フランス代表監督という『夢の仕事』とともに戻ってきた」

L'Équipe:「2006年ワールドカップ決勝から20年後、フランスサッカー連盟はディディエ・デシャンの後任を発表した。（...）ジダンは今、新たな環境と役割に身を置くことになるが、彼が呼び起こす期待と魅力は少しも衰えていない」

Le Figaro:「この話はあまりにも長く語られてきたため、今回の正式な任命は当然のことのようにも映る。それでも、この男は並外れたカリスマ性を備えており、この出来事には非常に大きな期待が伴っている。ジダンは救世主として持ち上げられている。それは、タイトル獲得を可能にするだけでなく、魅力的なプレースタイルで試合を制する存在ということだ」

Le Parisien: 「今度は彼が、ディディエ・デシャンの見事な遺産を受け継ぎ、同時に自らの色を加えていく番だ」

RMC Sport:「この5年間、ZZは公の場から距離を置いてきた。辛抱強くチャンスを待ちながら、集会やチャリティーイベント、あるいは息子たちのプレーを見守るためにスタジアムに姿を見せることはあった。そして今、ついにその時が来た。この冒険は9月25日、トルコで行われるネーションズリーグ第1節で始まる」

ジネディーヌ・ジダンが「故郷へ帰還」

Gazetta dello Sport:「何年も前から待たれていた任命が、ついに正式なものとなった。ジダンは2030年までの契約にサインし、欧州選手権とワールドカップ制覇を目標に掲げている。それは選手時代に彼が成し遂げたことでもある（2000年と1998年）」

OE24:「ジダン電撃就任が正式決定」

AS: 「ジダンが故郷へ帰ってくる。欧州のビッグクラブからのオファーを断り続けた、長く終わりの見えない5年間の待機は、2026年についに終わりを迎えた。（...）運命は、どれほど気まぐれであろうとも、彼の新たな役割におけるフランスの地での初陣をイタリア戦にすると決めた。現役最後の試合の相手もそのイタリア代表であり、あの一戦は、ワールドカップ決勝の延長戦でマテラッツィに頭突きを見舞った末の退場で終わった」

Sport: 「ついに正式決定だ。フランスサッカーに新時代が幕を開ける。レアル・マドリーを去ってから5年、ジダンはこの火曜日からフランス代表のかじ取りを担う」





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