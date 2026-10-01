ポルトガル代表のキャンプを途中離脱したことは、クリスティアーノ・ロナウドのキャリアを通じて常に見られてきたものを浮き彫りにしている。自身の重要性に対する向き合い方が、並外れたプロ意識と強い自己中心性の間で長年揺れ動いてきたということだ。そして今回は、またしても後者が前面に出た。

しかし、代表チームをキャプテンとして率いる者には責任が伴う。自分の役割が小さくなった時でも、いや、そういう時こそだ。ロナウドは直近のノルウェー戦で、ホルヘ・ジェズス監督からウォーミングアップに向かうよう指示されたものの、結局出場しなかった。ロナウドほどの地位にある選手がそれを快く思わないのは理解できる。だが、それを理由に突然ふてくされてチームを去るのは理解できない。

おそらくこれが、セレソンでの彼のキャリアにおける最後の、そして騒がしい一幕になるのだろう。もちろん、その終わり方はもっとふさわしいものであるべきだった。ロナウドは監督の決断を受け入れ、チームに身を捧げ、非常勤の立場を胸を張って受け入れることもできたはずだ。だが、今また主役になっているのはCR7本人である。

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クリスティアーノ・ロナウド、ポルトガルで「すねたスーパースター」として去る

まさにそこに、彼の退場劇の悲劇がある。20年以上にわたってポルトガルを形作ってきたロナウドは、偉大なキャプテンとしてではなく、すねたスーパースターとして別れを告げることになるからだ。その振る舞いはうぬぼれが強く、利己的で、何より完全に不必要だ。代表でのロナウドの功績がこれによって消し去られることはない。数え切れないほどのゴールとEURO2016制覇は、今後も彼の歴史の一部であり続ける。だが、偉大な遺産があっても、愚かな最後の章を防げるわけではない。

こうした別れがどれほど違う形になり得るかは、ちょうどこの数日、ロナウドの永遠のライバルであるリオネル・メッシの姿に見て取れる。アルゼンチン代表のメッシは8月末、代表引退を表明した。ワールドカップ決勝で敗れた後、メッシは区切りをつけ、その理由の一つとして、若い選手たちこそ居場所を得るに値すると説明していた。

10月6日には公式の引退試合が行われ、ブエノスアイレス大学から名誉博士号も授与される。理由は、メッシが「卓越性と謙虚さの模範」だからだという。これこそが両者の大きな違いだ。メッシは、レジェンドがいかに品格を保って成熟していくかを示している。一方のロナウドは、自分が当然得るべきだと考えている役割をもはや与えられていないようで、自己顕示に走っている。

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クリスティアーノ・ロナウドの退場は、ポルトガルにとって起こり得た最高の出来事

それでも、ポルトガルでは安堵していいはずだ。もしかすると、チームもそう感じているかもしれない。なぜなら、ロナウドの退場は彼らに起こり得た最高の出来事だからだ。純粋にスポーツ面だけを見れば、解放となる可能性が高い。

ここ最近、ロナウドはチームにとってますます足かせになっていた。スピードはもはやかつてのものではない。走力も、ボールを持っていない局面での働きも、トップチームに求められる水準にはもはや達していない。彼の存在そのものが、チームの構造を妨げているようにも見えた。

もちろん、ロナウドは今でもペナルティーエリア内では危険な存在であり、決定力で試合を決めることはできる。だが、それが起きるためには――もっとも、最近はそうした場面もますます少なくなっていたが――ポルトガルのプレーを、もはや試合の大部分に積極的に関与する力をほとんど失った一人の選手に合わせなければならない。41歳のロナウドは、もはや2014年のような自然の脅威ではない。それでもポルトガルでは、いまだに彼がそうであるかのように振る舞われることがある。

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クリスティアーノ・ロナウド不在で、ホルヘ・ジェズスに新たな裁量の自由

これによって、ジェズス監督にはこれまでほとんど持ち得なかった機会が開かれる。アル・ナスルでロナウドを指導した経験を持つ同監督は今後、ロナウドが出るのか出ないのか、そしてなぜそうなのかを絶えず説明する必要なく、自身の構想に沿ったポルトガル代表を形作ることができる。

こうしてポルトガル代表は、避けようのない再出発に向かうことになる。ブルーノ・フェルナンデス、ジョアン・ネヴェス、あるいはヴィティーニャを中心とする非常に才能豊かな世代が、ついにロナウドの影から抜け出せる局面だ。一方でCR7は、救いようのない自己中心主義者として、礼節を欠いたまま去っていく。そして、自分自身の記念碑の方が集団の利益よりも重いということを、またしても証明した。

クリスティアーノ・ロナウド：ポルトガル代表での成績