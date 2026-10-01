ポルトガル代表のキャンプからの早期離脱は、クリスティアーノ・ロナウドのキャリアを通じて常に見られてきたものを浮き彫りにしている。自らの重要性に対する彼の向き合い方は、長年にわたって並外れたプロ意識と強い自己中心性の間を揺れ動いてきた。今回は、またしても後者が勝った。

とはいえ、代表チームをキャプテンとして率いる者には責任がある。自分の役割が小さくなった時でも、いや、そういう時こそだ。ロナウドは直近のノルウェー戦で、ホルヘ・ジェズス監督からウォーミングアップを命じられながら、結局起用されなかった。ロナウドほどの地位にある人物がそれを快く思わないのは理解できる。だからといって、腹を立てて突然チームを去ることは理解できない。

おそらくこれが、セレソンでの彼のキャリアにおける最後の、騒々しい幕引きになるのだろう。本来であれば、もっとふさわしい終わり方があるべきだった。ロナウドは監督の決定を受け入れ、チームに尽くし、パートタイムの役割を胸を張って受け入れることもできたはずだ。だが今、再び注目の中心にいるのはCR7自身である。

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クリスティアーノ・ロナウド、ポルトガル代表を不機嫌なスーパースターとして去る

まさにそこにこそ、この別れの悲劇がある。20年以上にわたってポルトガルを形作ってきたロナウドは、偉大なキャプテンとしてではなく、機嫌を損ねたスーパースターとして別れを告げることになった。それは気取っていて、利己的で、何よりまったく不必要に映る。代表チームに対するロナウドの功績がこれによって消し去られることはない。数え切れないほどのゴールも、EURO2016制覇も、彼の歴史の一部として残る。だが、偉大なレガシーがあっても、愚かな最後の章までは守ってくれない。

こうした別れがまったく違う形を取り得ることは、ちょうど今まさにロナウドの永遠のライバル、リオネル・メッシのもとで見られる。アルゼンチン代表のメッシは8月末、代表引退を表明した。ワールドカップ決勝に敗れた後、メッシは区切りをつけ、その理由の1つとして、より若い選手たちが自分の居場所を得るに値すると説明した。

10月6日には公式な引退試合が行われ、ブエノスアイレス大学から名誉博士号も授与される。その理由は、メッシが「卓越性と謙虚さの模範」だからだという。これこそが2人の大きな違いだ。メッシは、レジェンドがいかに品位を保って成熟するかを示している。一方のロナウドは、自分が当然与えられるべきだと思っている役割がもはや認められなくなったために、自己演出にふける人物として振る舞っている。

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クリスティアーノ・ロナウドの退場は、ポルトガルにとって起こり得た最良の出来事だ

それでも、ポルトガルでは安堵していいだろう。もしかするとチームもそうかもしれない。というのも、ロナウドの離脱はこのチームにとって起こり得た最良の出来事だからだ。純粋にスポーツ面だけを見れば、解放となるはずである。

ロナウドは近年、このチームにとってますます足かせになっていた。彼のスピードはもはや以前のものではない。走力も、ボールを持たない局面での働きも、トップチームに求められる水準にはもはや達していない。彼がそこにいるというだけで、チームとしての構造を妨げているようにも見えた。

もちろんロナウドは今でもペナルティーエリア内では危険な存在であり、決定力で試合を決めることができる。だが、それが実際に起こるためには、ただでさえ最近はますます少なくなっていたことだが、ポルトガルのプレー全体を、もはや試合の大部分に能動的に関与する力をほとんど失った1人の選手に合わせなければならない。41歳となったロナウドは、もはや2014年のような圧倒的な存在ではない。だがポルトガルでは、今もそうであるかのように扱われることが一部で続いている。

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クリスティアーノ・ロナウド不在で、ホルヘ・ジェズスに新たな裁量

これにより、ジェズス監督にはこれまでほとんどなかった可能性が開ける。アル・ナスル時代のロナウドの元指揮官は、ロナウドを起用するのか、なぜ起用するのか、あるいはなぜ起用しないのかを絶えず説明する必要なく、自らの構想に沿ってポルトガル代表を形作ることができるようになる。

こうしてポルトガル代表は、ブルーノ・フェルナンデス、ジョアン・ネヴェス、あるいはヴィティーニャを中心とする非常に才能ある世代が、ついにロナウドの影から抜け出せる再出発を避けては通れない。一方のCR7は、礼節を欠いた救いようのない自己中心主義者として去り、彼にとっては集団の利益よりも自らの記念碑の方が重いのだと、またしても証明してしまった。

クリスティアーノ・ロナウド：ポルトガル代表での成績