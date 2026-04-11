故意か、不注意か？…テレビ中継でエムバペの負傷が映らなかった理由

レアル・マドリードはリーグ優勝を争う上で痛恨の引き分けを喫した。バルセロナがエスパニョールに勝ち、残り7節で首位の9ポイント差となった。

ジローナ戦ではキリアン・エムバペがヴィトール・リースの肘打ちで額から出血する場面があり、審判専門家エトゥラルディ・ゴンサレス氏はPKだったと指摘したが、判定もVAR介入もなかった。

スペイン紙「アス」によると、 テレビ中継では、肘が額に付けた傷や、終盤に医療スタッフが拭った大量の出血は映されなかった。打撃の深刻さを確認できたのは、スタジアム内カメラマンが撮影した写真だけだった。

ラ・リーガは「放送禁止の指示はしていない。鮮明な映像があれば問題なく流せた」と説明した。

リーガ側は「89分13秒の場面では、医師の腕が顔をかくし、傷や血を確認できる映像がなかった」と説明した。

リーグ側は、試合の重要性を軽視したわけではないと強調し、エルボーシーンの異なるリプレイを8種類放送したと説明した。

ラ・リーガは、放送規定に血や激しいプレーの痕跡を映すことを禁じる条文はないと説明した



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