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ロイ・キーンが、マンチェスター・ユナイテッドでのマイケル・キャリック監督の指導力を痛烈に批判した。批判にさらされる同監督を、質問に正面から答えることを避ける「政治家」のようだと評している。マンチェスター・ユナイテッドのレジェンドは、オールド・トラッフォードで行われたアストン・ヴィラ戦が、息をのむ展開の一方で守備面では惨憺たる内容の4-4の引き分けに終わった後、不満を口にした。

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オールド・トラッフォードで8ゴールの激闘

アストン・ヴィラは開始4分までに2点を先行し、ホームの観衆を驚かせた。マンチェスター・ユナイテッドは前半のうちに同点に追いついたが、後半開始直後に再び崩れ、2-4とリードを許した。

厳しい敗戦が迫る中、ホームチームは後半アディショナルタイムの終盤に奇跡的に勝ち点1を手にした。ジョシュア・ザークツィーとパトリック・ドルグの終盤のゴールが驚きの4-4の引き分けをもたらしたものの、混乱した試合内容によって、カリックの立場に対する高まる厳しい視線が和らぐことはなかった。

キーン、カリックの試合後の発言を批判

試合終了後、『スカイスポーツ』の取材に応じたカリックは、チームには「守備を引き締める」必要があると強調した一方、自身の今後については明確に語らなかった。この発言に憤ったキーンは、かつてのチームメイトが本質的な問題を避けていると非難した。

「監督にとって難しい状況なのは明らかだ。間違いなくプレッシャーを受けている。多くを話すが、肝心なことはあまり言わない。それが戦術なのかは分からない。政治家のようだ」とキーンは『スカイスポーツ』に語った。「守備を引き締める必要がある、取り組むべきことがあると言い続けている。だが、それなら早く着手した方がいい。何年ぶりかというほど悪いスタートで、こうした数字はどれも良くない。失点し、チャンスを与え続ければ、この状況は続くだけだ」

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ユナイテッドの元主将は、チームの脆さに対する早急な解決策を求めた。「今後数週間、数カ月で何が変わると期待できるのか。彼らは何に取り組んでいるのか。今よりずっと良くならなければならない」と付け加えた。

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終盤の反撃を覆い隠す守備の混乱

厳しく批判する一方で、キーンはチームの粘りも認めた。「以前から、このチームには疑問があると言ってきたと思う。だが、少しばかりの闘志と意欲を見せているし、サッカーの内容としてはひどい試合だったが、最後まで戦い続けた」と指摘。「だから、一方ではホームで4失点するのはひどいと言える。それでも戦い続けたのだから、少しは評価しなければならない」

しかし、キーンはチームの苦境という厳しい現実も強調した。「大局的に見れば、ユナイテッドの試合を見ていると、まるでジェットコースターのようだ。ひどい場面がいくつもあった。守備面では試合の立ち上がりも、後半の立ち上がりもそうだ。それでも、敗戦が決まったかに見えた試合で勝ち点1を手にする方法を見つけた。順位表の中位を目指すには、まだ到底十分ではない」

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降格への不安が高まる中、失望は消えず

ユナイテッドのFWマテウス・クーニャは、ロッカールームの空気を代弁し、繰り返されるミスに強い不満を示した。「本当に疲れた。とても失望している」とクーニャは認めた。「先日の夜の後、どう失点するのか、そこからどう踏みとどまり、試合に臨む意識をどう変えるかについて、たくさん話し合った。それなのに、また同じことをして、失点した。こんなことをしてはいけない。マンチェスター・ユナイテッドらしくプレーし、前に進まなければならない」

劇的に勝ち点1を手にしたものの、ユナイテッドは今季プレミアリーグでわずか1勝にとどまり、降格圏に低迷している。カリックは脆い守備を早急に立て直し、まとまりを欠くチームに自信を植え付けなければならない。さもなければ、クラブ首脳陣は近く監督交代という抜本的な決断を迫られるかもしれない。